Пенелопа Крус поделилась своими секретами красоты

47-летняя актриса, звезда фильмов "Эскобар" и "Бандитки" Пенелопа Крус поделилась секретами, которые позволяют ей всегда выглядеть роскошно.

Пенелопа Крус / Фото: @penelopecruzoficial

Знаменитость рассказала, что редко экспериментирует с волосами, но старается тщательно за ними ухаживать, в частности делает питательные маски и различные процедуры, направленные на восстановление и возвращение блеска локонов. Еще ее мама работала в парикмахерской, поэтому будущая звезда знает, как должна выглядеть идеальная прическа и как ухоженные и красивые волосы способны изменить внутреннее состояние женщины.

Одним из самых главных бьюти-советов, которым поделилась Пенелопа, является хороший и качественный сон. Нужно вовремя ложится спать, а также правильно питаться. В рационе должно быть много овощей и фруктов, а еще необходимо следить за своим водным балансом. С 2000 года голливудская актриса придерживается вегетарианской диеты, и это помогает ей чувствовать себя всегда хорошо, а также поддерживать идеальный вес. Плюс ко всему, Пенелопа исключила из своего меню продукты, содержащие лактозу, глютен и алкогольные напитки.

Голливудская красотка рассказала еще о своих физических тренировках. До того как стать актрисой, она профессионально занималась балетом, это помогло ей поддерживать свое тело в тонусе, в частности занятия танцами улучшили ее гибкость и осанку. Кроме этого, Пенелопа много лет занимается пилатесом и бикрам-йогой.

В одном из интервью, звезда "Эскобара" отметила, что старается следить за своим телом и кожей, чтобы она выглядела всегда здоровой и красивой. Актриса каждый день очищает кожу лица молочком или мицеллярной водой, умывается, протирает лицо тоником и наносит на него специальное антивозрастное средство, а по утра — увлажняющий крем или сыворотку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Пенелопа Крус блеснула фигурой в купальнике.

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