Пенелопа Крус блеснула фигурой в купальнике (ФОТО)

47-летняя актриса, звезда фильмов "Эскобар" и "Пираты Карибского моря" Пенелопа Крус продемонстрировала роскошную фигуру на пляже Сардинии (Италия).

Пенелопа Крус / Фото: imgix.net

Папарацци удалось заснять знаменитость, когда она отдыхала вместе со своим супругом Хавьером Бардемом, 7-летней дочерью Луной и 10-летним сыном Лео.

Актриса была в черном слитном купальнике французской марки Eres, который идеально подчеркнул ее стройную талию и пышный бюст. Свой "пляжный" образ Пенелопа Крус дополнила серебреными серьгами-кольцами и солнцезащитными очками.

Семейство весело проводило время на пляже. На фото видно, как они вместе купаются, играют и дурачатся в воде.



Фото: Legion-Media

Несмотря на возраст, фигура актрисы выглядит изумительно, а на ее ногах и бедрах нет и намека на целлюлит. Скорее всего, такого чудесного результата звезда "Эскобара" достигла за счет регулярных физических упражнений, в частности пилатеса и йоги. Также знаменитость придерживается средиземноморской диеты, которая строится на употреблении фруктов, овощей, морепродуктов, оливкового масла, орехов и рыбы, других полезных продуктов.



Напомним, звезда "Бандиток" Пенелопа Крус продолжает радовать фанатов яркими фотографиями, на которых демонстрирует свою изящную фигуру. Недавно голливудская красотка позировала для модного журнала In Style. Актриса была в красном боди, которое она соединила с поясом-юбкой, и в черном платье с экстремальным разрезом, подчеркивающим ее длинные ноги.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная испанская актриса Пенелопа Крус сменила имидж и стала выглядеть еще моложе.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!