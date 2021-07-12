Пенелопа Крус блеснула фигурой в купальнике (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
47-летняя актриса, звезда фильмов "Эскобар" и "Пираты Карибского моря" Пенелопа Крус продемонстрировала роскошную фигуру на пляже Сардинии (Италия).
Пенелопа Крус / Фото: imgix.net
Папарацци удалось заснять знаменитость, когда она отдыхала вместе со своим супругом Хавьером Бардемом, 7-летней дочерью Луной и 10-летним сыном Лео.
Актриса была в черном слитном купальнике французской марки Eres, который идеально подчеркнул ее стройную талию и пышный бюст. Свой "пляжный" образ Пенелопа Крус дополнила серебреными серьгами-кольцами и солнцезащитными очками.
Семейство весело проводило время на пляже. На фото видно, как они вместе купаются, играют и дурачатся в воде.
Напомним, звезда "Бандиток" Пенелопа Крус продолжает радовать фанатов яркими фотографиями, на которых демонстрирует свою изящную фигуру. Недавно голливудская красотка позировала для модного журнала In Style. Актриса была в красном боди, которое она соединила с поясом-юбкой, и в черном платье с экстремальным разрезом, подчеркивающим ее длинные ноги.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная испанская актриса Пенелопа Крус сменила имидж и стала выглядеть еще моложе.
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