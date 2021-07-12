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Пенелопа Крус блеснула фигурой в купальнике (ФОТО)

Известная актриса Пенелопа Крус отправилась вместе с семьей на отдых и блеснула фигурой в черном купальнике

сегодня, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий

47-летняя актриса, звезда фильмов "Эскобар" и "Пираты Карибского моря" Пенелопа Крус продемонстрировала роскошную фигуру на пляже Сардинии (Италия).

Пенелопа Крус блеснула фигурой в купальнике (ФОТО)

Пенелопа Крус / Фото: imgix.net

Папарацци удалось заснять знаменитость, когда она отдыхала вместе со своим супругом Хавьером Бардемом, 7-летней дочерью Луной и 10-летним сыном Лео.

Актриса была в черном слитном купальнике французской марки Eres, который идеально подчеркнул ее стройную талию и пышный бюст. Свой "пляжный" образ Пенелопа Крус дополнила серебреными серьгами-кольцами и солнцезащитными очками.

Семейство весело проводило время на пляже. На фото видно, как они вместе купаются, играют и дурачатся в воде.

Пенелопа Крус блеснула фигурой в купальнике (ФОТО) - фото 2
Пенелопа Крус блеснула фигурой в купальнике (ФОТО) - фото 3

Фото: 
Legion-Media

Несмотря на возраст, фигура актрисы выглядит изумительно, а на ее ногах и бедрах нет и намека на целлюлит. Скорее всего, такого чудесного результата звезда "Эскобара" достигла за счет регулярных физических упражнений, в частности пилатеса и йоги. Также знаменитость придерживается средиземноморской диеты, которая строится на употреблении фруктов, овощей, морепродуктов, оливкового масла, орехов и рыбы, других полезных продуктов. 

Напомним, звезда "Бандиток" Пенелопа Крус продолжает радовать фанатов яркими фотографиями, на которых демонстрирует свою изящную фигуру. Недавно голливудская красотка позировала для модного журнала In Style. Актриса была в красном боди, которое она соединила с поясом-юбкой, и в черном платье с экстремальным разрезом, подчеркивающим ее длинные ноги.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная испанская актриса Пенелопа Крус сменила имидж и стала выглядеть еще моложе.



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