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Пенелопа Крус сделала скандальное заявление о войне в Украине (ВИДЕО)

Пенелопа Крус заявила, что из-за войны в Украине семьи Африки голодают, но ничего не сказала о России

сегодня, 20:40
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Автор:

Лиля Воробьева

Известная в мире актриса Пенелопа Крус возмутила своим странным и неожиданным заявлением о войне в Украине. В новом ролике знаменитость вместе с UNICEF хотела напомнить о нехватке пищи в странах Африки. В своем Instagram она показала видео, где заявила, что голод связан с войной в Украине. Крус подчеркнула, что именно это влияет на цену продуктов, но звезда забыла сказать, что именно Россия начала войну, из-за которой страны Африки могут остаться без провизии.

Пенелопа Крус сделала скандальное заявление о войне в Украине (ВИДЕО)

Пенелопа Крус (фото из открытых источников)

Крус в своем ролике ничего не сказала о войне России. Ведь именно из-за РФ может произойти голод, ведь российские оккупанты сжигали поля с урожаем, воровали зерно и блокировали его вывоз из портов.

"Война в Украине продолжает наносить страдания тысячам детей и их семьям. Вдобавок это влияет на цену продуктов, и из-за бесконечной засухи тысячи семей в таких странах как Сомали, Эфиопия, Южный Судан под угрозой. Я с большой грустью смотрю на фото детей, которые страдают от острого недоедания", — заявила в видео Пенелопа Крус.

Следовательно, в сети корреспонденты возмутились из-за видео, опубликованного испанской актрисой. В комментариях пользователи соцсети начали объяснять ей, кто виноват в том, что странам Африки не хватает провизии.

Напомним, что "Комментарии" писала о том, что у странская певица возмутилась, что на благотворительных мероприятиях артистам не платят гонорары. Певица из Украины Злата Огневич подняла тему оплаты артистам за участие в благотворительных мероприятиях. Звезда возмутилась, что за свою работу звезды не получают гонорары. Соответствующее обращение она записала в Instagram-stories и объяснила, что имела в виду. Злата Огневич рассказала, что исполнителям покрывают их расходы на еду и организацию выступления. Но, по мнению артистки, их тяжелый труд должен оплачиваться, ведь знаменитости тоже за что-то жить.



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Обсуждения

Стас

сегодня, 21:55

Злата Огнєвіч дура одноклітинна та сама бідна. Якщо вона так заявляє що вона бідує то її концерти потрібно ігнорувати. Нехай "посмокче лапу" і поїсть мівіну, а не жирує під час війни. Гидко на дуру дивитися та слухати її. Ганьба.

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