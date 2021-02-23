Кара Делевинь похвасталась новой прической (ФОТО)

28-летняя супермодель, звезда фильмов "Бумажные города" и "Валериан и город тысячи планет" Кара Делевинь удивила поклонников сменой имиджа.

Кара Делевинь (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на которой позирует в красивом ярко-розовом топе. Но внимание фанатов было сосредоточено на новой прическе модели. Кара долгое время не изменяла образу эффектной блондинки, но решила поэкспериментировать с волосами, она их подстригла и перекрасила в пепельно-коричневый оттенок.

Свой новый образ знаменитость подчеркнула ярким радужным макияжем. Свою публикацию Делевинь подписала так: "Блондинкой быть весело, но брюнетки...".

К слову, за сутки пост актрисы собрал более 2,3 миллиона лайков и множество комментариев от фанатов, которые буквально засыпали ее комплиментами: "Королева", "Как можно выглядеть так великолепно?", "Перестань быть такой идеальной", "Такая красивая", "Выглядишь великолепно!", "Ох, эти глаза", — написали фолловеры.

Напомним, в октябре 2020 года супермодель Кара Делевинь стала звездой рекламного бренда нижнего белья, основанного ее коллегой Рианной. 29-летняя знаменитость позировала в эффектном комплекте черного нижнего белья, а образ дополнила колготками в сеточку, поясом-цепочкой на бедрах и ботинками на каблуке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная модель Кара Делевинь вместе с родными сестрами осенью 2020 года запустили собственный винной бренд под названием Della-Vite. Девушки выпустили два Просекко, производство которых максимально экологичное и напитки на 100% сертифицированы как веганские.

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