People назвал самого сексуального мужчину 2023 года

Американский журнал People объявил актера Патрика Демпси самым сексуальным мужчиной 2023 года. Когда 57-летний актер узнал эту новость, то воспринял ее как шутку, однако потом был благодарен за такое признание.



Патрик Демпси – самый сексуальный мужчина 2023 года. Фото из открытых источников

Во время шоу Jimmy Kimmel Live ведущий объявил, что издание People назвало актера Патрика Демпси самым сексуальным мужчиной 2023 года. Сам актер, который был на шоу в качестве гостя, рассмеялся над такой новостью, ведь не был уверен, что это правда.

"Приятно иметь признание, и, безусловно, мое эго немного поднялось, но это дает мне возможность использовать его для чего-то положительного", — впоследствии отреагировал 57-летний актер.

Патрик Демпси – американский актер, рожденный 13 января 1966 года. Его известная роль была в телесериале "Анатомия Грей", где Патрик Демпси исполняет роль врача нейрохирурга Дерека Шепарда. Вне актерской карьеры он также выступает в автоспорте, участвуя в соревнованиях на автодроме и ралли. Патрик Демпси ожидает, что сможет своим званием самого сексуального мужчины привлечь внимание к Центру Демпси, который он открыл в честь своей покойной матери для поддержки больных раком и их близких.

Журнал People с 1985 года ежегодно объявляет премию "Самого сексуального мужчины из ныне живущих". Первым победителем стал Мэл Гибсон в возрасте 29 лет. Среди недавних победителей были Майкл Б. Джордан, Крис Эванс, Идрис Эльба и другие.

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