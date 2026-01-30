logo

Переехавшая в РФ певица из Ужгорода тайно вышла замуж (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Переехавшая в РФ певица из Ужгорода тайно вышла замуж (ВИДЕО)

Елизавета Иванцев давно не выступает в Украине и молчит о войне

30 января 2026, 02:48
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Елизавета Иванцев, более известная под сценическим именем Елка, уже долгое время живет и развивает свою карьеру на территории России. Несмотря на украинское происхождение, певица избегает публичных высказываний о войне и продолжает выступать перед российской аудиторией. В настоящее время выяснилось, что артистка тайком заключила брак в РФ.

Переехавшая в РФ певица из Ужгорода тайно вышла замуж (ВИДЕО)

Певица Елка (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram Елизавета выложила загадочный ролик, в котором представила новую композицию и появилась вместе с мужем. В видео также присутствует кадр с крупным планом руки певицы, на которой заметно обручальное кольцо. В то же время лицо своего спутника Елка решила не показывать, так же как и не раскрыла никаких подробностей о его личности или имени.

"Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень хорошую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и все",- написала Елка в подписи к видео.

Елизавета Иванцев традиционно не афиширует детали личной жизни. В интервью она не раз отмечала, что для артиста главным должен оставаться творческий путь.

В то же время в 2010 году стало известно, что Елка вышла замуж за своего администратора Сергея Астахова. Супруги даже возводили общий дом в Подмосковье. Однако в 2016 году в сети начали появляться слухи о разводе Елизаветы и Сергея. Теперь певица снова дала понять, что состоит в браке, однако личность мужа решила не раскрывать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что развлекающая россиян певица из Ужгорода впервые высказалась о войне против Украины . Недавно в сети появилось видео, вероятно, записанное на ее концерте. В какой-то момент Елка обратилась к зрителям с речью. Она сказала: "Вы все знаете, где я родилась и жила 22 года. И откуда я приехала. Я не дала на эту тему ни одного комментария. Потому что я считаю, что мы должны иметь силы оставаться выше всего этого".



