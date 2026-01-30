Співачка з Ужгорода, яка переїхала до РФ, таємно вийшла заміж (ВІДЕО)

Єлизавета Іванців, більш відома під сценічним ім’ям Йолка, вже тривалий час мешкає та розвиває свою кар’єру на території Росії. Попри українське походження, співачка уникає публічних висловлювань про війну та продовжує виступати перед російською аудиторією. Наразі з’ясувалося, що артистка потай уклала шлюб у РФ.

Співачка Йолка (фото з відкритих джерел)

На своїй сторінці в Instagram Єлизавета виклала загадковий ролик, у якому презентувала нову композицію та з’явилася разом із чоловіком. У відео також присутній кадр із крупним планом руки співачки, на якій помітна обручка. Водночас обличчя свого супутника Йолка вирішила не показувати, так само як і не розкрила жодних подробиць про його особу чи ім’я.

"Найспонтанніше відео в моєму житті. На дуже добру, іронічну та чесну пісню. Просто люблю, коли люди посміхаються, от і все",- написала Йолка у підписі до відео.

Єлизавета Іванців традиційно не афішує деталі особистого життя. В інтерв’ю вона не раз наголошувала, що для артиста головним має залишатися творчий шлях.

Водночас у 2010 році стало відомо, що Йолка вийшла заміж за свого адміністратора Сергія Астахова. Подружжя навіть зводило спільний будинок у Підмосков’ї. Проте у 2016 році в мережі почали з’являтися чутки про розлучення Єлизавети та Сергія. Тепер співачка знову дала зрозуміти, що перебуває у шлюбі, однак особу чоловіка наразі вирішила не розкривати.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка з Ужгорода, яка розважає росіян, вперше висловилася про війну проти України. Нещодавно у мережі з’явилося відео, ймовірно, записане під час її концерту. В якийсь момент Йолка звернулася до глядачів із промовою. Вона сказала: “Ви всі знаєте, де я народилася і жила 22 роки. І звідки я приїхала. Я не дала на цю тему жодного коментаря. Тому що я вважаю, що ми повинні мати сили залишатися вище всього цього”.



