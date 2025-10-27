Співачка з Ужгорода, яка розважає росіян, вперше висловилася про війну проти України

Співачка Йолка (фото з відкритих джерел)

Українська виконавиця Єлизавета Іванців, відома під сценічним іменем Йолка, вперше висловилася щодо нападу Росії на Україну.

Співачці 43 роки, вона народилася в Ужгороді, але у дорослому віці переїхала до Росії, де й залишилася жити. Попри те, що Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, артистка продовжила мешкати в країні-агресорці та тривалий час не коментувала війну.

Нещодавно у мережі з’явилося відео, ймовірно, записане під час її концерту. В якийсь момент Йолка звернулася до глядачів із промовою. Вона сказала: “Ви всі знаєте, де я народилася і жила 22 роки. І звідки я приїхала. Я не дала на цю тему жодного коментаря. Тому що я вважаю, що ми повинні мати сили залишатися вище всього цього”.

Артистка зазначила, що бажає всім “мудрості та миру” і дуже не хоче, щоб “щось погане відбувалося”. Водночас вона не уточнила, про які саме події йдеться:

“Нехай, будь ласка, у тих, хто цим всім... рулить, вистачить мудрості зробити так, щоб це було не боляче. Тому що я хвилююся про це щоденно, у мене болить серце. У мене там мамочка, у мене там стільки друзів. У кожного з вас в Україні величезна кількість друзів. І я не знаю людини, яка б не хвилювалася з цього приводу”.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка з Києва, яка зрадила Україну, зробила заяву про закінчення війни. Російська співачка та уродженка Києва Любов Успенська, яка нещодавно відмовилася від американського громадянства на користь російського паспорта, зробила заяву про зраду Батьківщини та висловила свою думку щодо війни. Про це вона розповіла в інтерв’ю російським ЗМІ.

Успенська розкритикувала представників культури, які не змогли прийняти дії Росії та виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Вона назвала таких людей зрадниками.

Успенська, яка свого часу емігрувала з України до США, а потім повернулася до Росії, де отримала громадянство, також поділилася своїм ставленням до РФ та прогнозом щодо завершення війни.