Перенесла операцию: певица Екатерина Бужинская сообщила о непростом состоянии
НОВОСТИ

Перенесла операцию: певица Екатерина Бужинская сообщила о непростом состоянии

Артистка поблагодарила поклонников за поддержку и объявила, что временно не сможет выступать

17 декабря 2025, 22:22
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Известная певица, народная артистка Украины Екатерина Бужинская уже второй месяц находится под наблюдением врачей в интенсивной терапии.

Перенесла операцию: певица Екатерина Бужинская сообщила о непростом состоянии

Екатерина Бужинская. Фото: из открытых источников

По ее словам, серьезную травму глаза вызвала контактная линза. Это привело к инфекции. Сейчас артистка на время не может выступать и работать. Чувствует себя непросто.

"Я перенесла операцию, мое состояние стабильное. Впереди путь лечения и восстановления, который я шаг за шагом прохожу с надеждой и терпением. Очень скучаю по вам и всем сердцем стараюсь как можно быстрее вернуться на сцену, чтобы снова петь для вас. Прошу отнестись к этой ситуации с пониманием и уважением и, если у вас есть возможность, помолиться за мое здоровье", — написала певица в Facebook.

Артистка поблагодарила своих поклонников за поддержку, тепло, молитвы и добрые слова. Она отметила, что это для нее сейчас чрезвычайно важно.

"Я искренне верю, что в жизни все имеет свой смысл, а каждый поступок – свои последствия. Господь все видит и каждому воздается по справедливости. Также вынуждена сообщить, что в концертах с Михаилом Грицканом, где я была заявлена, временно не буду участвовать – на этих выступлениях меня не будет. Дорогие мои, я обязательно вернусь", — добавила Бужинская.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Екатерина Бужинская опубликовала в Facebook фото с повязкой на глазу и рассказала о серьезной травме. По словам артистки, она четыре концерта провела в затемненных очках. Певица отметила, что из-за травмы глаза, требовавшей немедленного лечения, врачи настаивали на ее госпитализации. Однако артистка говорит, что не могла подвести своих поклонников и отменять концерты.



Источник: https://www.facebook.com/katyabuzhynskaya
