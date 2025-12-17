logo_ukra

Перенесла операцію: співачка Катерина Бужинська повідомила про непростий стан
Перенесла операцію: співачка Катерина Бужинська повідомила про непростий стан

Артистка подякувала шанувальникам за підтримку та оголосила, що тимчасово не зможе виступати

17 грудня 2025, 22:22
Відома співачка, народна артистка України Катерина Бужинська уже другий місяць перебуває під наглядом лікарів в інтенсивній терапії.

Перенесла операцію: співачка Катерина Бужинська повідомила про непростий стан

Катерина Бужинська. Фото: з відкритих джерел

За її словами, серйозну травму ока спричинила контактна лінза. Це призвело до інфекції. Зараз артистка тимчасово не може виступати й працювати. Почувається непросто.

"Я перенесла операцію, мій стан стабільний. Попереду — шлях лікування та відновлення, який я крок за кроком проходжу з надією та терпінням. Дуже сумую за вами й усім серцем прагну якнайшвидше повернутися на сцену, щоб знову співати для вас. Прошу поставитися до цієї ситуації з розумінням і повагою та, якщо маєте можливість, помолитися за моє здоров’я", — написала співачка у Facebook.

Артистка подякувала своїм шанувальникам за підтримку, тепло, молитви та добрі слова. Зазначила, що це для неї зараз надзвичайно важливо. 

"Я щиро вірю, що в житті все має свій сенс, а кожен вчинок — свої наслідки. Господь усе бачить і кожному воздається по справедливості. Також змушена повідомити, що в концертах із Михайлом Грицканом, де я була заявлена, тимчасово не братиму участі — на цих виступах мене не буде. Дорогі мої, я обов’язково повернуся", — додала Бужинська.

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше Катерина Бужинська опублікувала у Facebook фото із пов’язкою на оці та розповіла про серйозну травму. За словами артистки, вона чотири концерти провела у затемнених окулярах. Співачка зазначила, що через травму ока, яка вимагала негайного лікування, лікарі наполягали на її госпіталізації. Однак, артистка каже, що не могла підвести своїх шанувальників та відміняти концерти.



Джерело: https://www.facebook.com/katyabuzhynskaya
