Співачка Катерина Бужинська показалась із пов’язкою на оці та розповіла про серйозну травму

Відома співачка, народна артистка України Катерина Бужинська опублікувала у Facebook фото із пов’язкою на оці та розповіла про серйозну травму. За словами артистки, вона чотири концерти провела у затемнених окулярах.

Катерина Бужинська. Фото: з відкритих джерел

"За красивою картинкою артистки на сцені ховаються звичайні людські проблеми", — написала Бужинська.

Співачка зазначила, що через травму ока, яка вимагала негайного лікування, лікарі наполягали на її госпіталізації. Однак, артистка каже, що не могла підвести своїх шанувальників та відміняти концерти.

"Солд аути задовго до початку концертів, люди чекали. Кременчук чекав ще з вересня, коли ми перенесли концерт через затяжну повітряну тривогу. А цього разу після масованого обстрілу все місто було знеструмлене і виступ взагалі був під загрозою", — пише співачка.

За словами Бужинської, попри всі проблеми, зала у Кременчуці була переповненою. А глядачі під час знеструмлення "підсвічували ліхтариками та серцями".

Артистка подякувала шанувальникам за розуміння та підтримку й повідомила, що бере кілька днів на відновлення, після чого повернеться до концертів.

"Благодійний тур "ВОЛЯ" триває і триває наша з Вами допомога Збройним Силам України. Дякую, що хвилюєтеся! Люблю! Ваша Катерина Бужинська", — написала співачка.

