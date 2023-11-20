Пережил оккупацию: неожиданно скончался участник шоу "Голос країни"

Владимир Каверин, артист, исполнитель и участник одного из сезонов шоу "Голос страны ", ушел из жизни, ему было 67 лет. Об этом сообщает Александр Мадей, директор Центрального Дворца культуры города Черновцы.

Владимир Каверин (фото из открытых источников)

Причину смерти Каверина не разглашают. При этом сам артист был в оккупации – в последнее время жил в Гостомеле, куда переехал из родных Черновцов. На родине певец был известен из-за своего вокального таланта, но перебрался ближе к Киеву, чтобы иметь возможность заниматься творчеством.

Такая возможность представилась Каверину два года назад, когда певец успешно прошел кастинг для участия в музыкальном шоу Голос страны-11. На слепом прослушивании Владимир исполнил песню группы The Hardkiss – "Журавли", и был причислен к команде звездного тренера Олега Винника.

Во время вокального боя он выступал с песней своего руководителя "Волчица", но уступил победу актеру Виталию Борисюку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер известный актер и юморист из "Каламбура" . Ушел из жизни украинский актер и юморист Сергей Гладков. Он стал популярным благодаря ролям, сыгранным в таких комедийных шоу, как "Каламбур" и "Деревня дураков".

О смерти Гладкова сообщил его коллега, актер Вадим Набоков в социальных сетях. О причине трагедии ничего не сообщается. Украинский юморист родом из Харькова. Сергей Гладков стал творцом и автором юмористической телепередачи "Каламбур". Артист стал чрезвычайно популярным, сыграв роль в шоу "Деревня дураков". Среди других популярных персонажей, которые создал Гладков, помнится зрителям Неудачника из рубрики "Бар Каламбур", Дранкель из "Железного капута" и Миссис Бурпул из "Крутого пике".

