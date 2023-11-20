logo

BTC/USD

37399.57

ETH/USD

2023.36

LTC/USD

69.61

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Пережил оккупацию: неожиданно скончался участник шоу "Голос країни"
commentss НОВОСТИ Все новости

Пережил оккупацию: неожиданно скончался участник шоу "Голос країни"

Каверин пережил оккупацию Гостомеля, но через год неожиданно его сердце остановилось.

сегодня, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Владимир Каверин, артист, исполнитель и участник одного из сезонов шоу "Голос страны ", ушел из жизни, ему было 67 лет. Об этом сообщает Александр Мадей, директор Центрального Дворца культуры города Черновцы.

Пережил оккупацию: неожиданно скончался участник шоу "Голос країни"

Владимир Каверин (фото из открытых источников)

Причину смерти Каверина не разглашают. При этом сам артист был в оккупации – в последнее время жил в Гостомеле, куда переехал из родных Черновцов. На родине певец был известен из-за своего вокального таланта, но перебрался ближе к Киеву, чтобы иметь возможность заниматься творчеством.


Такая возможность представилась Каверину два года назад, когда певец успешно прошел кастинг для участия в музыкальном шоу Голос страны-11. На слепом прослушивании Владимир исполнил песню группы The Hardkiss – "Журавли", и был причислен к команде звездного тренера Олега Винника.

Во время вокального боя он выступал с песней своего руководителя "Волчица", но уступил победу актеру Виталию Борисюку.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер известный актер и юморист из "Каламбура" . Ушел из жизни украинский актер и юморист Сергей Гладков. Он стал популярным благодаря ролям, сыгранным в таких комедийных шоу, как "Каламбур" и "Деревня дураков".

О смерти Гладкова сообщил его коллега, актер Вадим Набоков в социальных сетях. О причине трагедии ничего не сообщается. Украинский юморист родом из Харькова. Сергей Гладков стал творцом и автором юмористической телепередачи "Каламбур". Артист стал чрезвычайно популярным, сыграв роль в шоу "Деревня дураков". Среди других популярных персонажей, которые создал Гладков, помнится зрителям Неудачника из рубрики "Бар Каламбур", Дранкель из "Железного капута" и Миссис Бурпул из "Крутого пике".
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!