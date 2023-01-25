Пэрис Хилтон впервые стала мамой (ФОТО)

41-летняя звезда уже не только любимая жена, но и мама. Радостным известием Пэрис поделилась с фанатами на своей странице в социальных сетях. Светская львица обнародовала фотографию с ручкой новорожденного, однако пол и имя своего ребенка не назвала.

Пэрис Хилтон (фото из открытых источников)

Как утверждают представители издания People, звезда сама не рожала ребенка. За нее это сделала суррогатная мать. Еще в 2021 году, когда состоялась их свадьба с Картером Реумом, звезда говорила, что мечтает быть мамой и будет готовиться к ЭКО. Но ее поклонники подумали, что Хилтон не наймет суррогатную мать, а будет делать ЭКО себе.

В среду, 25 января, звезда порадовала всех друзей хорошей новостью о том, что она уже мама. Хилтон пишет с любовью, что теперь любит своего ребенка "без лишних слов".

"Я всегда мечтала быть мамой, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады создавать нашу семью вместе, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу", — так комментирует это хорошее семейное известие звезда для издания People.

В этот день фанаты звезды в восторге. Потому что день назад Пэрис обнародовала фото из ди-джей сета, которую она провела в одном из Hilton Hotels – отеле, из сети семьи. Теперь звезда уже мама, поэтому демонстрирует всем, что она совсем другая – нежная и "домашняя".





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что список от Пэрис Хилтон : какие подарки звезда захотела на свадьбу. Знаменитость даже подготовила список подарков, желающих получить от гостей. Американская звезда пожелала, например, поднос от французской компании Christofle, стоимостью 985 долларов (26 тыс. гривен), рамку из серебра от итальянского бренда Buccellatti за 3200 долларов (около 85 тыс. гривен), а еще хрустальный подсвечник от марки Baccarat за 129 тыс. · гривен и многое другое. В целом стоимость подарков составляет более 60 тысяч долларов (более 1,5 млн. гривен). Пэрис Хилтон охотно делится деталями свадьбы, недавно она сказала, что за три дня праздника планирует сменить 10 платьев.

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