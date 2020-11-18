Поклонники ошарашены: певец MELOVIN полностью сбрил брови

MELOVIN (фото из открытых источников)

Популярный исполнитель MELOVIN несколько часов назад на своей странице в Instagram опубликовав видео, которое шокировало поклонников.

На кадрах видно, как артист берет бритву и легкими движениями руки сбривает свои роскошные брови. В публикации, которую уже посмотрело более 38 тысяч человек, он рассказал, что с помощью своего творчества хочет затронуть тему ментального здоровья.

Известно, что MELOVIN сейчас находится в Карпатах, где вместе с командой работает над каким-то спецфотопроектом. "Спасибо за твою смелость и уроки, которые позволяют дышать полной грудью в этом нелегком мире", "Ого, это очень круто и рискованно", "Ого, вот это жертвы ради искусства", "Из-за бровей любить мы тебя меньше не стали!", — прокомментировали пользователи внешние перемены исполнителя.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица Jerry Heil шокировала поклонников тем, что побрилась на лысо. Но спустя время, стало известно, что артистка проводила социальный эксперимент, а лысину ей помогали сделать гримеры.

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