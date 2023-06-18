Певец, служащий в ВСУ, высказался об артистах, которые убежали из страны

Исполнитель и лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко, пошедший служить в ряды защитников Вооруженных Сил Украины, возмущенно прокомментировал поведение тех коллег, которые самовольно покинули нашу страну и стали на путь предательства. Юрченко негативно оценивает поступок тех украинских звезд, которые уехали за границу во время войны.

Юрий Юрченко (фото из открытых источников)

"Они будут наказаны тем, что их страна не примет потом. Их ждет наибольшее наказание, когда ты не можешь вернуться в свою страну. Я имею в виду и всех выехавших ранее коллаборантов и себя никоим образом не проявили", — подчеркнул. певец, давая комментарий для ТСН .

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Как утверждает артист, уже теперь эти предатели и беглецы хотят "отбелить" репутацию. Однако им это не поможет, уверен исполнитель. Согражданам не нужно даже упоминать об этих певцах, убежден Юрченко.

"Уже сейчас они молятся, просятся, собирают там какие-то средства. Не надо нам ваши средства! Вы сделали максимально все для того, чтобы сюда пришел этот "русский мир" и теперь мы его расхлебываем, без вас! Я считаю, что они уже наказаны. О них не надо думать. У нас есть столько прекрасных людей, собратьев, которым нужно помогать. А беглецы должны выйти за пределы внимания", — говорит артист.

Лидер украинской группы перечислил многих коллег, которые не поддались страху и теперь служат в ВСУ. Как говорит Юрий Юрченко, вот такие исполнители имеют право на уважение сограждан.

"Мы общаемся со всеми ребятами, которые стали на защиту Украины – Женя Галич, Сергей Гагарин, ТНМК. Меня лично берет гордость за то, что они поступили правильно. Но они и до войны были определены в своем поведении. Те, кто был" против шерсти", они сейчас попрятались", — подытожила знаменитость.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России массово отменяют концерты предательниц Лорак и Повалий .