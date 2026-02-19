Предательница Украины и певица Любовь Успенская рассказала, что до сих пор не может забыть конфликт с дочерью, произошедший шесть лет назад.

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

Как пишут российские пропагандисты, артистка вспомнила период, когда переживала серьезную ссору с дочерью, которая тогда ушла из дома и употребляла запрещенные вещества.

По словам Успенской, она не пожелала бы пережить подобное даже своим врагам.

"То, что я пережила, я бы хотела, чтобы никто не узнал. Даже врагам не желаю. Прошло шесть лет, но все равно очень болит. Рана кровоточит. И страх есть, и я переживаю. Человек, узнавший, что это такое, он всегда будет переживать и думать, чтобы ничего больше не произошло".

Сейчас, по словам певицы, она обратилась в религию, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица и уроженка Киева Любовь Успенская , недавно отказавшаяся от американского гражданства в пользу российского паспорта, сделала заявление об измене Родины и высказала свое мнение о войне. Об этом она рассказала в интервью российским СМИ.

Успенская подвергла критике представителей культуры, которые не смогли принять действия России и уехали за границу после начала полномасштабного вторжения. Она назвала таких людей изменниками.

Успенская, которая в свое время эмигрировала из Украины в США, а затем вернулась в Россию, где получила гражданство, также поделилась своим отношением к РФ и прогнозом завершения войны.

"Россия принимает меня как иммигрантку, дала возможность раскрыться, стать великой артисткой. Как я могу быть неблагодарной этой стране? Мы с дочкой безумно любим Россию. И чтобы это доказать, я даже не выезжаю за границу. Россию никто никогда не побеждал и не победит. Я верю в это".



