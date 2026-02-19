Зрадниця України та співачка Любов Успенська розповіла, що досі не може забути конфлікт із дочкою, який стався шість років тому.

Любов Успенська (фото з відкритих джерел)

Як пишуть російські пропагандисти, артистка пригадала період, коли переживала серйозну сварку з донькою, яка тоді пішла з дому та вживала заборонені речовини.

За словами Успенської, вона не побажала б пережити подібне навіть своїм ворогам.

"Те, що я пережила, я б хотіла, щоб ніхто не дізнався. Навіть ворогам не бажаю. Минуло шість років, але все одно дуже болить. Рана кровоточить. І страх є, і я переживаю. Людина, яка дізналася, що це таке, вона завжди буде переживати і думати, щоб нічого більше не сталося", — поділилася вона.

Нині, за словами співачки, вона звернулася до релігії, щоб подібна ситуація більше не повторилася.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка та уродженка Києва Любов Успенська, яка нещодавно відмовилася від американського громадянства на користь російського паспорта, зробила заяву про зраду Батьківщини та висловила свою думку щодо війни. Про це вона розповіла в інтерв’ю російським ЗМІ.

Успенська розкритикувала представників культури, які не змогли прийняти дії Росії та виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Вона назвала таких людей зрадниками.

Успенська, яка свого часу емігрувала з України до США, а потім повернулася до Росії, де отримала громадянство, також поділилася своїм ставленням до РФ та прогнозом щодо завершення війни.

"Росія приймає мене як іммігрантку, дала можливість розкритися, стати великою артисткою. Як я можу бути невдячною цій країні? Ми з донькою шалено любимо Росію. І щоб це довести, я навіть не виїжджаю за кордон. Росію ніхто ніколи не перемагав і не переможе. Я вірю в це і сподіваюся, що правда переможе", — сказала Успенська.



