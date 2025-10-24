"Росію ніхто не переможе": співачка з Києва, яка зрадила Україну, зробила заяву про закінчення війни

Російська співачка та уродженка Києва Любов Успенська, яка нещодавно відмовилася від американського громадянства на користь російського паспорта, зробила заяву про зраду Батьківщини та висловила свою думку щодо війни. Про це вона розповіла в інтерв’ю російським ЗМІ.

Любов Успенська (фото з відкритих джерел)

Успенська розкритикувала представників культури, які не змогли прийняти дії Росії та виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення. Вона назвала таких людей зрадниками.

"Я більше ніколи не прощаю зради, колишніх не буває... Зрадник і в Африці — зрадник. Мені особисто вони огидні — усі, хто виїхав. І не просто пішли, а ще й очорнили країну, яка дала їм можливість", — заявила співачка.

Успенська, яка свого часу емігрувала з України до США, а потім повернулася до Росії, де отримала громадянство, також поділилася своїм ставленням до РФ та прогнозом щодо завершення війни.

"Росія приймає мене як іммігрантку, дала можливість розкритися, стати великою артисткою. Як я можу бути невдячною цій країні? Ми з донькою шалено любимо Росію. І щоб це довести, я навіть не виїжджаю за кордон. Росію ніхто ніколи не перемагав і не переможе. Я вірю в це і сподіваюся, що правда переможе", — сказала Успенська.

Її слова звучать цинічно, адже саме Росія, яку артистка так вихваляє, вже третій рік веде війну проти України — країни, в якій вона народилася.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Любов Успенська, яка відкрито підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, може втратити руку після невдалого лікування перелому. Про це повідомляє пропагандистське видання Mash.

За інформацією джерела, після травми лікарі наполягали, щоб артистка постійно носила фіксувальний бандаж і знімала його лише на ніч. Медики також рекомендували повний спокій щонайменше на два тижні та заборонили будь-які фізичні навантаження. Однак Успенська проігнорувала поради і вийшла на сцену, щоб не втратити оплату за виступи, зокрема на святкуванні Дня міста в Єревані. Як пишуть російські пропагандисти, тепер у співачки — високий ризик часткової втрати рухливості руки.