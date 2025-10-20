Российская певица Любовь Успенская, открыто поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, может потерять руку после неудачного лечения перелома. Об этом сообщает пропагандистское издание Mash .

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

По информации источника, после травмы врачи настаивали на том, чтобы артистка постоянно носила фиксирующий бандаж и снимала его только на ночь. Медики также рекомендовали полное спокойствие по меньшей мере на две недели и запретили какие-либо физические нагрузки.

Однако Успенская проигнорировала советы и вышла на сцену, чтобы не потерять оплату за выступления, в частности, на праздновании Дня города в Ереване.

Как пишут российские пропагандисты, теперь у певицы высок риск частичной потери подвижности руки. Врачи назначили повторную операцию, а через месяц планируют удалить вставленную пластину.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Киева, поддерживающая режим Кремля, может в РФ сесть в тюрьму за слова о войне. Российская певица Любовь Успенская , активно поддерживающая полномасштабное вторжение РФ против Украины, может оказаться за решеткой в самой России.

В Instagram появилось видео, где исполнительница произнесла эмоциональную речь, заявив: "Пусть у вас каждый день будут праздники, ведь война скоро закончится". При этом она не использовала пропагандистский термин СВО, чем вызвала неоднозначную реакцию. Рядом на сцене с ней находился ведущий и актер Дмитрий Нагиев, резко отреагировавший, воскликнув: "Любая, какая война".

После этого артистка, пытаясь исправить ситуацию, начала прославлять Россию: "СВО закончится и наша Россия станет величайшей, сильнейшей", – сказала бывшая жительница Киева, сделавшая карьеру от певицы в американских ресторанах к известной артистке на сцене РФ.

Однако в путинской диктатуре за использование слова "война" можно реально попасть за решетку, и именно такая перспектива теперь нависла над Успенской.

