Певица из Киева, поддерживающая режим Кремля, может остаться без руки
commentss НОВОСТИ Все новости

Певица из Киева, поддерживающая режим Кремля, может остаться без руки

Путинистка Успенская не послушалась врачей и отправилась на заработки.

20 октября 2025, 23:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Любовь Успенская, открыто поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, может потерять руку после неудачного лечения перелома. Об этом сообщает пропагандистское издание Mash .

Певица из Киева, поддерживающая режим Кремля, может остаться без руки

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

По информации источника, после травмы врачи настаивали на том, чтобы артистка постоянно носила фиксирующий бандаж и снимала его только на ночь. Медики также рекомендовали полное спокойствие по меньшей мере на две недели и запретили какие-либо физические нагрузки.

Однако Успенская проигнорировала советы и вышла на сцену, чтобы не потерять оплату за выступления, в частности, на праздновании Дня города в Ереване.

Как пишут российские пропагандисты, теперь у певицы высок риск частичной потери подвижности руки. Врачи назначили повторную операцию, а через месяц планируют удалить вставленную пластину.

Певица из Киева, поддерживающая режим Кремля, может остаться без руки - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Киева, поддерживающая режим Кремля, может в РФ сесть в тюрьму за слова о войне. Российская певица Любовь Успенская , активно поддерживающая полномасштабное вторжение РФ против Украины, может оказаться за решеткой в самой России.

В Instagram появилось видео, где исполнительница произнесла эмоциональную речь, заявив: "Пусть у вас каждый день будут праздники, ведь война скоро закончится". При этом она не использовала пропагандистский термин СВО, чем вызвала неоднозначную реакцию. Рядом на сцене с ней находился ведущий и актер Дмитрий Нагиев, резко отреагировавший, воскликнув: "Любая, какая война".

После этого артистка, пытаясь исправить ситуацию, начала прославлять Россию: "СВО закончится и наша Россия станет величайшей, сильнейшей", – сказала бывшая жительница Киева, сделавшая карьеру от певицы в американских ресторанах к известной артистке на сцене РФ.

Однако в путинской диктатуре за использование слова "война" можно реально попасть за решетку, и именно такая перспектива теперь нависла над Успенской.



