Співачка з Києва, яка підтримує режим Кремля, може залишитися без руки

Російська співачка Любов Успенська, яка відкрито підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, може втратити руку після невдалого лікування перелому. Про це повідомляє пропагандистське видання Mash.

Любов Успенська (фото з відкритих джерел)

За інформацією джерела, після травми лікарі наполягали, щоб артистка постійно носила фіксувальний бандаж і знімала його лише на ніч. Медики також рекомендували повний спокій щонайменше на два тижні та заборонили будь-які фізичні навантаження.

Однак Успенська проігнорувала поради і вийшла на сцену, щоб не втратити оплату за виступи, зокрема на святкуванні Дня міста в Єревані.

Як пишуть російські пропагандисти, тепер у співачки — високий ризик часткової втрати рухливості руки. Лікарі призначили повторну операцію, а через місяць планують видалити вставлену пластину.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка з Києва, яка підтримує режим Кремля, може в РФ сісти до в'язниці за слова про війну. Російська співачка Любов Успенська, яка активно підтримує повномасштабне вторгнення РФ проти України, може опинитися за ґратами у самій Росії.

В Instagram з’явилося відео, де виконавиця виголосила емоційну промову, заявивши: "Нехай у вас щодня будуть свята, адже війна скоро закінчиться". При цьому вона не використала пропагандистський термін "СВО", чим викликала неоднозначну реакцію. Поруч на сцені з нею перебував ведучий і актор Дмитро Нагієв, який відреагував різко, вигукнувши: "Люба, яка війна".

Після цього артистка, намагаючись виправити ситуацію, почала прославляти Росію: "СВО закінчиться і наша Росія стане найвеличнішою, найсильнішою", – сказала колишня мешканка Києва, яка зробила кар’єру від співачки в американських ресторанах до відомої артистки на сцені РФ.

Однак у путінській диктатурі за використання слова "війна" можна реально потрапити за ґрати, і саме така перспектива тепер нависла над Успенською.

