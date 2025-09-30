Певица из Одессы, поддерживающая режим Кремля, пострадала на похоронах Кеосаяна (ВИДЕО)

Похороны Тиграна Кеосаяна (фото из открытых источников)

28 сентября состоялось прощание с российским пропагандистом Тиграном Кеосаяном. Во время церемонии внимание привлекло не только эмоциональное поведение его вдовы, поклонницы войны против Украины Маргариты Симоньян, но и выход из шоу-бизнеса и известная пропагандистка "русского мира" Лариса Долина.

В сети распространилось видео, снятое на похоронах. На нем певица, несмотря на ноги, резко пошла вперед и врезалась в фотографа. Муж нечаянно толкнул артистку, из-за чего она чуть не потеряла равновесие.

Когда фотограф протянул руку, чтобы помочь, Долина отреагировала агрессивно – начала размахивать руками и гневно жестикулировать. Ее поведение вызвало шквал критики: пользователи соцсетей расценили инцидент как проявление чрезмерной нервозности и неадекватности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 28 сентября в столице России состоялось отпевание пропагандиста Тиграна Кеосаяна — мужа Маргариты Симоньян, прославившегося своей преданностью кремлевским властям и враждебным отношением к Украине. Прощальная церемония прошла в армянской церкви, где собрались многочисленные представители русской элиты.

По информации российских СМИ, Маргарита Симоньян находилась в крайне тяжелом эмоциональном состоянии и рыдала вслух. Она несколько раз пыталась подойти к гробу мужчины, однако присутствующим приходилось его сдерживать и успокаивать. После завершения отпевания к Симоньяну подошел священник, и она расплакалась у него на плече. По словам очевидцев, пропагандистка настолько ослабла, что передвигаться ей помогали несколько мужчин.

На церемонию прощания с Кеосаяном прибыли Филипп Киркоров, Федор Добронравов, Лолита, Лариса Долина, Тина Канделаки, Константин Эрнст, Мария Захарова, Владимир Машков, Николай Цискаридзе и Владимир Мединский. Отдельный венок направил также Владимир Путин.





Долина конечно эталонная мразь. Просто гляньте на её реакцию https://t.co/3iaQ6rmH6e pic.twitter.com/xn3uALbzpe — Emil Sinclair 𝕏 (@Sinclair_Emil_) September 29, 2025