Певица из Одессы, поддерживающая режим Кремля, пострадала на похоронах Кеосаяна (ВИДЕО)
НОВОСТИ

Певица из Одессы, поддерживающая режим Кремля, пострадала на похоронах Кеосаяна (ВИДЕО)

Лариса Долина удивила реакцией "пуганой вороны".

30 сентября 2025, 22:49
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Певица из Одессы, поддерживающая режим Кремля, пострадала на похоронах Кеосаяна (ВИДЕО)

Похороны Тиграна Кеосаяна (фото из открытых источников)

28 сентября состоялось прощание с российским пропагандистом Тиграном Кеосаяном. Во время церемонии внимание привлекло не только эмоциональное поведение его вдовы, поклонницы войны против Украины Маргариты Симоньян, но и выход из шоу-бизнеса и известная пропагандистка "русского мира" Лариса Долина.

В сети распространилось видео, снятое на похоронах. На нем певица, несмотря на ноги, резко пошла вперед и врезалась в фотографа. Муж нечаянно толкнул артистку, из-за чего она чуть не потеряла равновесие.

Когда фотограф протянул руку, чтобы помочь, Долина отреагировала агрессивно – начала размахивать руками и гневно жестикулировать. Ее поведение вызвало шквал критики: пользователи соцсетей расценили инцидент как проявление чрезмерной нервозности и неадекватности.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 28 сентября в столице России состоялось отпевание пропагандиста Тиграна Кеосаяна — мужа Маргариты Симоньян, прославившегося своей преданностью кремлевским властям и враждебным отношением к Украине. Прощальная церемония прошла в армянской церкви, где собрались многочисленные представители русской элиты.

По информации российских СМИ, Маргарита Симоньян находилась в крайне тяжелом эмоциональном состоянии и рыдала вслух. Она несколько раз пыталась подойти к гробу мужчины, однако присутствующим приходилось его сдерживать и успокаивать. После завершения отпевания к Симоньяну подошел священник, и она расплакалась у него на плече. По словам очевидцев, пропагандистка настолько ослабла, что передвигаться ей помогали несколько мужчин.

На церемонию прощания с Кеосаяном прибыли Филипп Киркоров, Федор Добронравов, Лолита, Лариса Долина, Тина Канделаки, Константин Эрнст, Мария Захарова, Владимир Машков, Николай Цискаридзе и Владимир Мединский. Отдельный венок направил также Владимир Путин.




Теги:

