Головна Новини Зірки персона Співачка з Одеси, яка підтримує режим Кремля, постраждала похоронах Кеосаяна (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Співачка з Одеси, яка підтримує режим Кремля, постраждала похоронах Кеосаяна (ВІДЕО)

Лариса Доліна здивувала реакцією "ляканої ворони".

30 вересня 2025, 22:49
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Співачка з Одеси, яка підтримує режим Кремля, постраждала похоронах Кеосаяна (ВІДЕО)

Похорон Тиграна Кеосаяна (фото з відкритих джерел)

 28 вересня відбулося прощання з російським пропагандистом Тиграном Кеосаяном. Під час церемонії увагу привернула не лише емоційна поведінка його вдови, прихильниці війни проти України Маргарити Симоньян, а й вихідка з шоу-бізнесу та відома пропагандистка "русского мира" Лариса Доліна.

У мережі поширилося відео, зняте на похороні. На ньому співачка, не дивлячись під ноги, різко пішла вперед і врізалася у фотографа. Чоловік ненавмисно штовхнув артистку, через що вона ледь не втратила рівновагу.

Коли фотограф простягнув руку, щоб допомогти, Доліна відреагувала агресивно — почала розмахувати руками та гнівно жестикулювати. Її поведінка викликала шквал критики: користувачі соцмереж розцінили інцидент як прояв надмірної нервозності та неадекватності.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  28 вересня у столиці Росії відбулося відспівування пропагандиста Тиграна Кеосаяна — чоловіка Маргарити Симоньян, який прославився своєю відданістю кремлівській владі та ворожим ставленням до України. Прощальна церемонія пройшла у вірменській церкві, де зібралися численні представники російської еліти.

 За інформацією російських ЗМІ, Маргарита Симоньян перебувала у вкрай тяжкому емоційному стані та ридала вголос. Вона кілька разів намагалася підійти до труни чоловіка, однак присутнім доводилося її стримувати й заспокоювати. Після завершення відспівування до Симоньян підійшов священник, і вона розплакалася у нього на плечі. За словами очевидців, пропагандистка настільки ослабла, що пересуватися їй допомагали кілька чоловіків.

На церемонію прощання з Кеосаяном прибули Філіп Кіркоров, Федір Добронравов, Лоліта, Лариса Доліна, Тіна Канделакі, Костянтин Ернст, Марія Захарова, Володимир Машков, Микола Цискаридзе та Володимир Мединський. Окремий вінок надіслав також Володимир Путін.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
