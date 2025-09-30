Співачка з Одеси, яка підтримує режим Кремля, постраждала похоронах Кеосаяна (ВІДЕО)

Похорон Тиграна Кеосаяна (фото з відкритих джерел)

28 вересня відбулося прощання з російським пропагандистом Тиграном Кеосаяном. Під час церемонії увагу привернула не лише емоційна поведінка його вдови, прихильниці війни проти України Маргарити Симоньян, а й вихідка з шоу-бізнесу та відома пропагандистка "русского мира" Лариса Доліна.

У мережі поширилося відео, зняте на похороні. На ньому співачка, не дивлячись під ноги, різко пішла вперед і врізалася у фотографа. Чоловік ненавмисно штовхнув артистку, через що вона ледь не втратила рівновагу.

Коли фотограф простягнув руку, щоб допомогти, Доліна відреагувала агресивно — почала розмахувати руками та гнівно жестикулювати. Її поведінка викликала шквал критики: користувачі соцмереж розцінили інцидент як прояв надмірної нервозності та неадекватності.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що 28 вересня у столиці Росії відбулося відспівування пропагандиста Тиграна Кеосаяна — чоловіка Маргарити Симоньян, який прославився своєю відданістю кремлівській владі та ворожим ставленням до України. Прощальна церемонія пройшла у вірменській церкві, де зібралися численні представники російської еліти.

За інформацією російських ЗМІ, Маргарита Симоньян перебувала у вкрай тяжкому емоційному стані та ридала вголос. Вона кілька разів намагалася підійти до труни чоловіка, однак присутнім доводилося її стримувати й заспокоювати. Після завершення відспівування до Симоньян підійшов священник, і вона розплакалася у нього на плечі. За словами очевидців, пропагандистка настільки ослабла, що пересуватися їй допомагали кілька чоловіків.

На церемонію прощання з Кеосаяном прибули Філіп Кіркоров, Федір Добронравов, Лоліта, Лариса Доліна, Тіна Канделакі, Костянтин Ернст, Марія Захарова, Володимир Машков, Микола Цискаридзе та Володимир Мединський. Окремий вінок надіслав також Володимир Путін.