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Певица из Одессы, предавшая страну, в день трагедии в городе опозорилась циничным поступком

Анатолий Анатолич резко прошелся по изменнице

сегодня, 00:45
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Автор:

Лиля Воробьева

Исполнительница, предавшая свою родину, Регина Тодоренко опозорилась циничным поступком того дня, когда захватчики из РФ нанесли ракетный удар по ее родному городу – Одессе.

Певица из Одессы, предавшая страну, в день трагедии в городе опозорилась циничным поступком

Регина Тодоренко (фото из открытых источников)

Эта опальная певица показала, насколько ей безразлична война, которую внезапно начала Россия. Именно в тот день, когда русские ракеты попали по мирным заведениям и домам Одессы, певица развлекалась со своими звездными единомышленниками, поддерживающими эту войну. Бывшая одесситка озвучила со своими российскими коллегами Валерией и Филиппом Киркоровым свою книгу.


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Эти действия землячки прокомментировал ведущий Анатолий Анатолич. Он признался, что жил надеждой, что Тодоренко не безразлично, что болит ее родной стране.

"Не хотел об этом говорить... Одесса, четыре "Искандера" из Черного моря, погибшие, одесситы собирают деньги, помогают друг другу... Во мне жила какая-то надежда, что Регина Тодоренко, одесситка, хотя бы разбитое сердечко поставит. Знаете, что она сегодня постится в своем Telegram? Она постит озвучку ее книги, бл*дь.И там путинист Киркоров, прошмандовка Валерия, ее муж абьюзер..",- возмущался одессит.

Анатолий Анатолич напомнил, что в свою страну изменница Тодоренко уже никогда не приедет, здесь ей не место. В другие цивилизованные страны ей тоже будет закрыт въезд за молчаливую поддержку кровавого вторжения.

"Она не отскочит. Мы все помним! Для нее не существует Украины. Для нее, кстати, и Австралии скоро не будет существовать. Она, как и все пропагандисты, попадет в санкционные списки всех демократических стран. Поэтому пусть она по сыктывкарам ездит и рассказывает про свои книги детям оккупантов", — подытожил Анатолий Анатолич.

Певица из Одессы, предавшая страну, в день трагедии в городе опозорилась циничным поступком - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странская певица тайно выступает для российских олигархов.



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