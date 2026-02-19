logo

Певица из Украины, которая поддерживает режим Путина, призналась в убивающей ее зависимости.
Певица из Украины, которая поддерживает режим Путина, призналась в убивающей ее зависимости.

Лолита призналась в своей зависимости и рассказала о возможных последствиях

19 февраля 2026, 22:30
Автор:
Лиля Воробьева

  Российская певица Лолита Милявская , родом из Закарпатья, но поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, вновь столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Лолита Милявская , которая родом из Закарпатья и поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, осталась без заработка из-за провала концертов в России.

Как сообщают российские пропагандистские медиа, выступление артистки в городе Волгоград отменили из-за низкого спроса на билеты. По предварительным данным, было продано менее 50% мест, хотя цены колебались от 40 до 150 долларов. Организаторы пообещали вернуть средства зрителям, уже купившим билеты. Это уже второй провал концерта певицы в Волгограде за последние два года.



Источник: https://www.starhit.ru/novosti/konechno-ya-upotreblyala-lolite-ekstrenno-vyzvali-skoruyu-6845277/
