Российская певица Лолита Милявская , родом из Закарпатья, но поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, вновь столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Лолита Милявская , которая родом из Закарпатья и поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, осталась без заработка из-за провала концертов в России.

Как сообщают российские пропагандистские медиа, выступление артистки в городе Волгоград отменили из-за низкого спроса на билеты. По предварительным данным, было продано менее 50% мест, хотя цены колебались от 40 до 150 долларов. Организаторы пообещали вернуть средства зрителям, уже купившим билеты. Это уже второй провал концерта певицы в Волгограде за последние два года.