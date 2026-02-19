logo_ukra

Співачка з України, яка підтримує режим Путіна, зізналася у залежності, яка її вбиває
Співачка з України, яка підтримує режим Путіна, зізналася у залежності, яка її вбиває

Лоліта зізналася у своїй залежності та розповіла про можливі наслідки

19 лютого 2026, 22:30
 Російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову зіткнулася із серйозними проблемами зі здоров’ям.

Співачка з України, яка підтримує режим Путіна, зізналася у залежності, яка її вбиває

Лоліта Мілявська (фото з відкритих джерел)

Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття та підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, залишилася без заробітку через провал концертів у Росії.

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, виступ артистки у місті Волгоград скасували через низький попит на квитки. За попередніми даними, було продано менш ніж 50% місць, хоча ціни коливалися від 40 до 150 доларів. Організатори пообіцяли повернути кошти глядачам, які вже придбали квитки. Зазначається, що це вже другий провал концерту співачки у Волгограді за останні два роки.



