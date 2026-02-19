Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Російська співачка Лоліта Мілявська, яка родом із Закарпаття, але підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, знову зіткнулася із серйозними проблемами зі здоров’ям.
Лоліта Мілявська (фото з відкритих джерел)
Як повідомляють російські пропагандистські медіа, виступ артистки у місті Волгоград скасували через низький попит на квитки. За попередніми даними, було продано менш ніж 50% місць, хоча ціни коливалися від 40 до 150 доларів. Організатори пообіцяли повернути кошти глядачам, які вже придбали квитки. Зазначається, що це вже другий провал концерту співачки у Волгограді за останні два роки.