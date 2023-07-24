Певица из Украины, которая продолжает выступать в России, упала прямо у сцены в Москве

Опальная исполнительница Анна Седокова, забывшая о своей стране и сейчас выступающая в России, во время концерта упала недалеко от сцены. Она запланировала выступление в российской столице, но вот "налаживала" еще до начала концертного действа.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

Предательница поделилась своими "страданиями" с представителями российских СМИ. Как утверждает Седокова, она оступилась и улетела со ступенек, потому что хотела помахать своей дочери перед тем, как выйти на сцену.

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"Машу ей рукой, делаю шаг, и падаю с лестницы вниз. А там было ступенек шесть, наверное. Я лечу вниз, потом поднимаюсь и понимаю, что у меня нет каблука, потому что он отломан, и через секунду — огромный отек", — рассказала артистка.

Теперь опальная исполнительница плачет и жалуется, что из-за этой неприятности практически сорвала свой концерт. В социальных сетях певица написала: "Может быть, это мой последний концерт". Седокова извиняется перед жителями РФ и в очередной раз признается в любви к своим зрителям.

"Это была катастрофа. Я так переживала весь концерт, чтобы все было гениально, ведь мы так все выстраивали. И когда ты так долго этого ждешь... Я поняла, что облажалась, даже не выйдя на сцену... И я очень переживаю, потому что я стояла, мне было больно, и я не выложилась на максимум, на какая должна."

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Украины , которая поддерживает войну, сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости. Опальная исполнительница Анна Седокова, не осуждающая военное вторжение в Украину, объявилась на одной из кулинарных передач в РФ. Звезда выбрала для этого шоу синее трикотажное платье, которое имело высокий разрез на бедре.