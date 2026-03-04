Певица Анна Седокова публично резко высказалась о семье своего бывшего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Соответствующие заявления она обнародовала в своем Instagram на фоне судебных разбирательств.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

Артистка призвала родственников экс-мужчины оставить ее в покое и подчеркнула, что деньги нужно зарабатывать самостоятельно.

"Да, работать — это гораздо сложнее, чем присосаться к кому-то и вытаскивать из него деньги. Но работа доставляет и удовольствие тоже", — написала Седокова.

По словам певицы, муж бывшей жены Тиммы якобы присвоил автомобиль и квартиру спортсмена в Латвии, а также препятствовал его встречам с сыном.

"Я пытаюсь следить за событиями. Следовательно, настоящий муж бывшей жены моего бывшего мужа отчаянно борется с несправедливостью, глядя мои сторицей. Смотрит он из квартиры, которую Янис оставил сыну. Он давно там живет. Потом заправляет машину, которую тоже оставил под собой, когда пытался перебороть в квартире. приезжал увидеть сына", — заявила 43-летняя исполнительница.

Седокова добавила, что не стремилась к публичному конфликту, однако готова доказывать свои слова юридически.

"Встретимся в суде, мои жадные лентяи", — подытожила она.

Ранее Следственный комитет России сообщил артистке о результатах двух проверок после обнаружения ее бывшего супруга без признаков жизни. В ведомстве было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица Анна Седокова , после нескольких месяцев тишины вернувшаяся в публичное пространство после самоубийства своего третьего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, якобы пользовалась сомнительными схемами, чтобы получить его имущество.

Как отмечают российские пропагандистские ресурсы, ситуацию рассказала юрист Маргарита Грачева. Выяснилось, что брачный договор супругов был заключен в США. Опираясь на этот документ, Седокова после смерти спортсмена продала все его квартиры и присвоить полученные от продажи средства, не оставив родственникам Тиммы ни одной доли.

