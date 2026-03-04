Співачка з України назвала сім'ю екс-чоловіка, який вбив себе, жадібними ледарями

Співачка Анна Седокова публічно різко висловилася про родину свого колишнього чоловіка — латвійського баскетболіста Яніса Тімми. Відповідні заяви вона оприлюднила у своєму Instagram на тлі судових розглядів.

Анна Седокова (фото з відкритих джерел)

Артистка закликала родичів ексчоловіка залишити її в спокої та наголосила, що гроші потрібно заробляти самостійно.

"Так, працювати — це набагато складніше, ніж присмоктатися до когось і витягувати з нього гроші. Але робота приносить і задоволення теж", — написала Седокова.

За словами співачки, чоловік колишньої дружини Тімми нібито привласнив автомобіль і квартиру спортсмена в Латвії, а також перешкоджав його зустрічам із сином.

"Я намагаюся стежити за подіями. Отже, справжній чоловік колишньої дружини мого колишнього чоловіка відчайдушно бореться з несправедливістю, дивлячись мої сторіс. Дивиться він з квартири, яку Яніс залишив синові. Він давно там живе. Потім заправляє машину, яку теж залишив Яніс. Потім він намагався перебороти себе, коли ховався під диваном у квартирі Яніса, коли той приїжджав побачити сина", — заявила 43-річна виконавиця.

Седокова додала, що не прагнула публічного конфлікту, однак готова доводити свої слова юридично.

"Зустрінемося в суді, мої жадібні ледарі", — підсумувала вона.

Раніше Слідчий комітет Росії повідомив артистці про результати двох перевірок після виявлення її колишнього чоловіка без ознак життя. У відомстві ухвалили рішення відмовити у порушенні кримінальної справи.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка Анна Сєдокова, яка після кількох місяців тиші повернулася у публічний простір після самогубства свого третього чоловіка — латвійського баскетболіста Яніса Тімми, нібито користувалася сумнівними схемами, щоб отримати його майно.

Як зазначають російські пропагандистські ресурси, про ситуацію розповіла юрист Маргарита Грачова. З'ясувалося, що шлюбний договір подружжя був укладений у США. Спираючись на цей документ, Сєдокова після смерті спортсмена продала всі його квартири та привласнила отримані від продажу кошти, не залишивши родичам Тімми жодної частки.

