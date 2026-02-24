logo

Главная Новости Звезды персона Певица из Украины отомстила мужу за публичное унижение в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Певица из Украины отомстила мужу за публичное унижение в РФ

Наташа Королева оставила мужчину без внимания

24 февраля 2026, 23:25
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Наташа Королева, родившаяся в Украине, однако много лет живущая в РФ и поддерживающая войну, снова оказалась в центре семейного конфликта. На этот раз артистка решила проучить своего мужа – Тарзан (Сергей Глушко), сообщают российские Telegram-каналы.

Певица из Украины отомстила мужу за публичное унижение в РФ

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Ранее мужчина певицы публично обратился к ней с просьбой похудеть. По его мнению, как публичное лицо Королева не должно себя "запускать", поэтому он даже предложил ему помощь в снижении веса.

Такие советы, озвученные еще и публично, возмутили певицу, и она решила преподать мужу урок. Для этого артистка намеренно "проигнорировала" один из его любимых праздников — российский День защитника Отечества. Глушко очень гордится своей службой в прошлом, поэтому замысел Королевой сработал: он остался без поздравлений и подарков, а также услышал от жены, что этот праздник якобы не имеет к нему отношения.

"Серега ждал-ожидал, что Наташа устроит ему сюрприз, а после обеда не выдержал, позвонил ей и спросил, ничего ли она не забыла. А она ему сказала, что это не его праздник. Серегу это так оскорбило, он же военный. А бывших военных не бывает!", — сообщил коллега Тарзана.

После ссоры муж певицы решил отвлечься в компании знакомых, поддержавших его после конфликта с женой. Празднование он провел в большой шумной компании.

"Злой был, ужас. Но потом мы с ребятами его поддержали, выпили немного, отметили", — рассказали коллеги.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что муж российской певицы Наташа Королева — танцор Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, публично подверг критике внешний вид жены. Об этом сообщают российские СМИ.

Танцор позволил себе публично раскритиковать фигуру жены, отметив, что ей следует обратить внимание на лишний вес. По его мнению, медийные личности должны подавать пример и поддерживать стройную форму. После волны реакции Глушко добавил, что не считает свои слова проявлением абьюза и заверил, что окончательные решения по внешности остаются за певицей.



