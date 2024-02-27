Певица из Украины ответила, почему поддержала Россию в войне

Российская артистка, имеющая украинские корни Любовь Успенская обнародовала очередной бред о войне в Украине и рассказала, почему не осуждает Россию, начавшую полномасштабную войну.

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

Успенская цинично сказала, что верит в РФ и в то, что страна-агрессорка стремится к миру.

"Я верю в эту страну. Я верю в то, что Россия хочет мира. Нас хотят запутать, нас хотят уничтожить. Но этого ни у кого не получится. Моя бабушка говорила: "Россию никто и никогда не победит, а тот, кто попробует. нас уничтожить, они будут сами все уничтожены. А Россия будет жить", — сказала певица.

При этом Любовь Успенская с начала полномасштабного вторжения поддерживала агрессию, присущую Кремлю и режим российского диктатора Владимира Путина.

Певица поет во время концертов, получая кровавые гонорары. От родной страны она давно отказалась, несмотря на то, что родилась и выросла именно Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что скандальная российская певица заявила, что ее обезобразил пластический хирург. Опальная исполнительница из РФ Любовь Успенская в шоке от неудачной пластической операции — она жалуется на оставшиеся после операционного вмешательства шрамы и рубцы. Теперь другой хирург принялся исправить недостатки, допущенные пластическим хирургом, тоже омолаживающим с помощью пластики другого одиозного артиста Филиппа Киркорова.

Также "Комментарии" сообщали о том, что у дома актриса из Одессы отказалась от Украины ради должности в Московском театре. Звездная исполнительница Нонна Гришаева родом из Одессы. Так же первые шаги на сцене Гришаева начала в Украине — в пять лет уже впервые снялась кино, а в 10 лет дебютировала на сцене театра. Окончив школу, стала студенткой Щукинского училища в Москве. Но потом она сделала свой выбор, переехала в РФ.