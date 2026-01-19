Певица из Украины перестала скрывать чувства к бывшему мужу через 25 лет

Рубрики
Лиля Воробьева
Российская певица Наташа Королева, у которой есть украинское происхождение, но умалчивает террористическое вторжение России в Украину, неожиданно откровенно высказалась о своих чувствах к бывшему мужу Игорю Николаеву. Изменница Украины опубликовала трогательный тост в Instagram.
Наташа Королева и Игорь Николаев (фото из открытых источников)
Королева решила поздравить Николаева с днем рождения и записала видео под композицию именинника. Артистка щедро осыпала музыканта комплиментами, впервые за 25 лет публично заговорив о нем. В видео она загадочно выпивает бокал красного вина, произнося тост "за любовь".
Также певица предложила своим подписчикам вместе с ней поднять бокал за Николаева и передала ему теплые приветственные слова.
Отношения Наташи Королевой и Игоря Николаева, которые после развода в 2001 году на протяжении десятилетий избегали общих появлений, внезапно стали теплее. Ранее певица впервые за два десятилетия посетила юбилейный концерт своего бывшего мужа. Это стало неожиданностью для самого музыканта, но в то же время породило слухи о недовольстве со стороны его нынешней супруги Юлии Проскуряковой. Поклонники до сих пор вспоминают Николаева и Королеву как одну из самых ярких пар 90-х.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец Игорь Николаев , продолжающий молчать о террористическом нападении РФ на Украину, упомянул о своем разводе с Наташей Королевой.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Николаев поделился, как переживал разрыв с артисткой-предательницей.