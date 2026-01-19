Певица из Украины перестала скрывать чувства к бывшему мужу через 25 лет

Российская певица Наташа Королева, у которой есть украинское происхождение, но умалчивает террористическое вторжение России в Украину, неожиданно откровенно высказалась о своих чувствах к бывшему мужу Игорю Николаеву. Изменница Украины опубликовала трогательный тост в Instagram.

Наташа Королева и Игорь Николаев (фото из открытых источников)

Королева решила поздравить Николаева с днем рождения и записала видео под композицию именинника. Артистка щедро осыпала музыканта комплиментами, впервые за 25 лет публично заговорив о нем. В видео она загадочно выпивает бокал красного вина, произнося тост "за любовь".

"Сегодня свой день рождения отмечает любимый миллионами слушателей поэт, композитор, музыкант Игорь Николаев! Лично по моим ощущениям, уникальный талант Маэстро обладает настолько мощным потенциалом, что вскоре мы должны услышать что-то грандиозное и масштабное! А еще Игорю, как человеку с редким талантом, талантом сказки этого желаю", — написала Наташа.

Также певица предложила своим подписчикам вместе с ней поднять бокал за Николаева и передала ему теплые приветственные слова.

"Присоединяйтесь к поздравлению и не забудьте выпить за любовь! Моя музыкальная открытка-поздравление в день рождения Маэстро", — сказала Королева.

Отношения Наташи Королевой и Игоря Николаева, которые после развода в 2001 году на протяжении десятилетий избегали общих появлений, внезапно стали теплее. Ранее певица впервые за два десятилетия посетила юбилейный концерт своего бывшего мужа. Это стало неожиданностью для самого музыканта, но в то же время породило слухи о недовольстве со стороны его нынешней супруги Юлии Проскуряковой. Поклонники до сих пор вспоминают Николаева и Королеву как одну из самых ярких пар 90-х.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец Игорь Николаев , продолжающий молчать о террористическом нападении РФ на Украину, упомянул о своем разводе с Наташей Королевой.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Николаев поделился, как переживал разрыв с артисткой-предательницей.



Он также подчеркнул, что не собирался навредить Королевой и передал ей все песни, которые создавал для нее.

"Она артистка. Как можно человека лишить репертуара. Это лишить человека работы, заработка, гастролей", – добавил молчун.

