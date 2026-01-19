Співачка з України перестала приховувати почуття до колишнього чоловіка через 25 років

Російська співачка Наташа Корольова, яка має українське походження, але замовчує терористичне вторгнення Росії в Україну, несподівано відверто висловилася про свої почуття до колишнього чоловіка Ігоря Ніколаєва. Зрадниця України опублікувала зворушливий тост у Instagram.

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв (фото з відкритих джерел)

Корольова вирішила привітати Ніколаєва з днем народження та записала відео під композицію іменинника. Артистка щедро обсипала музиканта компліментами, вперше за 25 років публічно заговоривши про нього. У відео вона загадково випиває келих червоного вина, промовляючи тост “за кохання”.

"Сьогодні свій день народження відзначає улюблений мільйонами слухачів поет, композитор, музикант Ігор Ніколаєв! Особисто за моїми відчуттями, унікальний талант Маестро має настільки потужний потенціал, що незабаром ми повинні почути щось грандіозне і масштабне! А ще Ігорю, як людині з рідкісним талантом, талантом казкаря, під силу створювати нові музичні світи і всесвіти! Я від душі цього бажаю", — написала Наташа.

Також співачка запропонувала своїм підписникам разом із нею підняти келих за Ніколаєва та передала йому теплі слова привітань.

"Приєднуйтесь до привітання і не забудьте випити за кохання! Моя музична листівка-привітання в день народження Маестро", — сказала Корольова.

Стосунки Наташі Корольової та Ігоря Ніколаєва, які після розлучення у 2001 році протягом десятиліть уникали спільних появ, раптово стали теплішими. Раніше співачка вперше за два десятиліття відвідала ювілейний концерт свого колишнього чоловіка. Це стало несподіванкою для самого музиканта, але водночас породило чутки про невдоволення з боку його нинішньої дружини Юлії Проскурякової. Прихильники й досі згадують Ніколаєва і Корольову як одну з найяскравіших пар 90-х.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський співак Ігор Ніколаєв, який продовжує мовчати про терористичний напад РФ на Україну, згадав про своє розлучення з Наташею Корольовою.

Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, Ніколаєв поділився, як переживав розрив із артисткою-зрадницею.



Він також підкреслив, що не мав наміру нашкодити Корольовій і передав їй усі пісні, які створював для неї.

"Вона артистка. Як можна людину позбавити репертуару. Це позбавити людину роботи, заробітку, гастролей", – додав мовчун.

