Российская певица Любовь Успенская, известная своей поддержкой полномасштабного вторжения РФ в Украину, впервые появилась на публике после перенесенной операции. В Instagram артистка показалась с рукой в поддерживающей ортопедической повязке и рассказала об обстоятельствах инцидента.

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

По словам Успенской, она сломала руку 30 сентября, что требовало срочного хирургического вмешательства и привело к отмене нескольких выступлений. Певица, поддерживающая путинский режим, отметила, что травма была серьезной и пришлось согласиться на экстренную операцию.

"Только что приехала домой после операции. У меня был такой страшный перелом... Но я так сильна, что переживу все", — сказала она.

Несмотря на проведенную операцию, значительного облегчения артистка пока не ощутила. По ее словам, она до сих пор не чувствует руку, что вызывает сильный дискомфорт. Однако 71-летняя певица не планирует долго отдыхать и собирается вернуться к работе в ближайшее время.

"Я руку не чувствую. Но музыка лечит. Я так счастлива, что уже дома. Завтра я уже смогу работать", — добавила Успенская.

Любовь Успенская, уроженка Киева, открыто выражает поддержку российским властям в войне против Украины. Она неоднократно заявляла, что "верит в Россию" и считает, что страна-агрессор "хочет мира". Из-за таких публичных высказываний певица попала в санкционный список Украины за оправдание вооруженной агрессии и поддержку российского режима.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Киева, поддерживающая режим Кремля , может в РФ сесть в тюрьму за слова о войне. Российская певица Любовь Успенская, активно поддерживающая полномасштабное вторжение РФ против Украины, может оказаться за решеткой в самой России.

В Instagram появилось видео, где исполнительница произнесла эмоциональную речь, заявив: "Пусть у вас каждый день будут праздники, ведь война скоро закончится". При этом она не использовала пропагандистский термин СВО, чем вызвала неоднозначную реакцию. Рядом на сцене с ней находился ведущий и актер Дмитрий Нагиев, резко отреагировавший, воскликнув: "Любая, какая война".