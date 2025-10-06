logo

Певица из Украины, поддерживающая режим Кремля, перенесла сложную операцию
НОВОСТИ

Певица из Украины, поддерживающая режим Кремля, перенесла сложную операцию

Любовь Успенская перенесла оперативное вмешательство.

6 октября 2025, 23:50
Лиля Воробьева

  Российская певица Любовь Успенская, известная своей поддержкой полномасштабного вторжения РФ в Украину, впервые появилась на публике после перенесенной операции. В Instagram артистка показалась с рукой в поддерживающей ортопедической повязке и рассказала об обстоятельствах инцидента.

Певица из Украины, поддерживающая режим Кремля, перенесла сложную операцию

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

По словам Успенской, она сломала руку 30 сентября, что требовало срочного хирургического вмешательства и привело к отмене нескольких выступлений. Певица, поддерживающая путинский режим, отметила, что травма была серьезной и пришлось согласиться на экстренную операцию.

"Только что приехала домой после операции. У меня был такой страшный перелом... Но я так сильна, что переживу все", — сказала она.

Певица из Украины, поддерживающая режим Кремля, перенесла сложную операцию - фото 2

Несмотря на проведенную операцию, значительного облегчения артистка пока не ощутила. По ее словам, она до сих пор не чувствует руку, что вызывает сильный дискомфорт. Однако 71-летняя певица не планирует долго отдыхать и собирается вернуться к работе в ближайшее время.

"Я руку не чувствую. Но музыка лечит. Я так счастлива, что уже дома. Завтра я уже смогу работать", — добавила Успенская.

Любовь Успенская, уроженка Киева, открыто выражает поддержку российским властям в войне против Украины. Она неоднократно заявляла, что "верит в Россию" и считает, что страна-агрессор "хочет мира". Из-за таких публичных высказываний певица попала в санкционный список Украины за оправдание вооруженной агрессии и поддержку российского режима.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Киева, поддерживающая режим Кремля , может в РФ сесть в тюрьму за слова о войне. Российская певица Любовь Успенская, активно поддерживающая полномасштабное вторжение РФ против Украины, может оказаться за решеткой в самой России.

В Instagram появилось видео, где исполнительница произнесла эмоциональную речь, заявив: "Пусть у вас каждый день будут праздники, ведь война скоро закончится". При этом она не использовала пропагандистский термин СВО, чем вызвала неоднозначную реакцию. Рядом на сцене с ней находился ведущий и актер Дмитрий Нагиев, резко отреагировавший, воскликнув: "Любая, какая война".



