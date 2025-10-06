Певица из Украины, поддерживающая режим Кремля, перенесла сложную операцию

Рубрики
Российская певица Любовь Успенская, известная своей поддержкой полномасштабного вторжения РФ в Украину, впервые появилась на публике после перенесенной операции. В Instagram артистка показалась с рукой в поддерживающей ортопедической повязке и рассказала об обстоятельствах инцидента.
Любовь Успенская (фото из открытых источников)
По словам Успенской, она сломала руку 30 сентября, что требовало срочного хирургического вмешательства и привело к отмене нескольких выступлений. Певица, поддерживающая путинский режим, отметила, что травма была серьезной и пришлось согласиться на экстренную операцию.
Несмотря на проведенную операцию, значительного облегчения артистка пока не ощутила. По ее словам, она до сих пор не чувствует руку, что вызывает сильный дискомфорт. Однако 71-летняя певица не планирует долго отдыхать и собирается вернуться к работе в ближайшее время.
Любовь Успенская, уроженка Киева, открыто выражает поддержку российским властям в войне против Украины. Она неоднократно заявляла, что "верит в Россию" и считает, что страна-агрессор "хочет мира". Из-за таких публичных высказываний певица попала в санкционный список Украины за оправдание вооруженной агрессии и поддержку российского режима.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица из Киева, поддерживающая режим Кремля , может в РФ сесть в тюрьму за слова о войне. Российская певица Любовь Успенская, активно поддерживающая полномасштабное вторжение РФ против Украины, может оказаться за решеткой в самой России.В Instagram появилось видео, где исполнительница произнесла эмоциональную речь, заявив: "Пусть у вас каждый день будут праздники, ведь война скоро закончится". При этом она не использовала пропагандистский термин СВО, чем вызвала неоднозначную реакцию. Рядом на сцене с ней находился ведущий и актер Дмитрий Нагиев, резко отреагировавший, воскликнув: "Любая, какая война".