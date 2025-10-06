Співачка з України, яка підримує режим Кремля, перенесла складну операцію

Російська співачка Любов Успенська, яка відома своєю підтримкою повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вперше з’явилася на публіці після перенесеної операції. В Instagram артистка показалася з рукою у підтримуючій ортопедичній пов’язці та розповіла про обставини інциденту.

Любов Успенська (фото з відкритих джерел)

За словами Успенської, вона зламала руку 30 вересня, що вимагало термінового хірургічного втручання та призвело до скасування кількох виступів. Співачка, яка підтримує путінський режим, зазначила, що травма була серйозною і довелося погодитися на екстрену операцію.

“Щойно приїхала додому після операції. У мене був такий страшний перелом... Але я така сильна, що переживу все”, — сказала вона.

Попри проведену операцію, значного полегшення артистка поки що не відчула. За її словами, вона досі не відчуває руку, що викликає сильний дискомфорт. Проте 71-річна співачка не планує довго відпочивати та збирається повернутися до роботи найближчим часом.

“Я руку не відчуваю. Але музика лікує. Я така щаслива, що вже вдома. Завтра я вже зможу працювати”, — додала Успенська.

Любов Успенська, уродженка Києва, відкрито висловлює підтримку російській владі у війні проти України. Вона неодноразово заявляла, що “вірить у Росію” і вважає, що країна-агресор “хоче миру”. Через такі публічні висловлювання співачка потрапила до санкційного списку України за виправдання збройної агресії та підтримку російського режиму.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка з Києва, яка підтримує режим Кремля, може в РФ сісти до в'язниці за слова про війну. Російська співачка Любов Успенська, яка активно підтримує повномасштабне вторгнення РФ проти України, може опинитися за ґратами у самій Росії.

В Instagram з’явилося відео, де виконавиця виголосила емоційну промову, заявивши: "Нехай у вас щодня будуть свята, адже війна скоро закінчиться". При цьому вона не використала пропагандистський термін "СВО", чим викликала неоднозначну реакцію. Поруч на сцені з нею перебував ведучий і актор Дмитро Нагієв, який відреагував різко, вигукнувши: "Люба, яка війна".