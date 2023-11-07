Певица из Украины похвасталась русским мужем и поссорилась с пользователями из-за войны

Исполнительница, известная при участии в ВиаГре (выступала под девичьей фамилией Корягина с 2006 по 2007 год), фотомодель и телеведущая, которая родилась в Николаеве Ольга Романовская , пыталась сделать себе карьеру в России, после того как покинула группу. На территории РФ певицу застало полномасштабное вторжение.

Ольга Романовская (фото из открытых источников)

Ольга сначала открыто осудила военную агрессию кремлевского режима, ходила на антивоенные митинги. За эти протесты ее задержали, певица предстала перед судом. После этих событий Романовская исчезла из связи почти на год.

Фаны обрадовались возвращению звезды, но поклонники из украинской аудитории снова начали адресовать певице вопрос о том, почему она теперь не поддерживает Украину и молчит, проживая на территории страны-агрессорки.

Ольга Романовская поначалу просто шутила, реагируя на эти вопросы, но потом комментарии в социальных сетях стали агрессивными. Она сообщила, что после ареста живет в Эмиратах, однако могла и остаться в РФ, потому что говорит, что ее муж-россиянин (хотя Андрей Романовский родом из Одессы) благотворитель для обедневших украинских родственников. Всем недоброжелательным бывшая украинка грубо рекомендует помалкивать.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что показали, как Потап развлекается в Дубае с россиянами. По информации обозревателя украинского шоу-бизнеса Богдана Беспалова, которую он получил от своего общества сплетников, украинский продюсер и рэпер Потап сейчас находится в Дубае.

В частности, он обнародовал видеоролик, где можно увидеть, как Потап, находясь на территории элитного ресторана, смотрит, как шеф-повар готовит еду для посетителей. Среди находившихся в этом элитном ресторане находились граждане РФ, которые и снимали видеоролик, на который попал украинский продюсер.

