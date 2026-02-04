logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Певица из Украины пошла на новую аферу с квартирой в РФ: что известно о новой схеме
commentss НОВОСТИ Все новости

Певица из Украины пошла на новую аферу с квартирой в РФ: что известно о новой схеме

Лариса Долина пошла на уловку, чтобы не потерять последнее.

4 февраля 2026, 23:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Российскую певицу Ларису Долину, публично поддерживающую полномасштабное вторжение РФ в Украину, принудительно выселили из квартиры, которую она пыталась отобрать у покупательницы Полины Лурье. Скандал вокруг жилья больно ударил по финансам артистки и привел к отмене концертов в России, сообщают местные СМИ.

Певица из Украины пошла на новую аферу с квартирой в РФ: что известно о новой схеме

Лариса Долина (фото из открытых источников)

По информации медиа, после судебного решения в стране-агрессоре начали массово снимать с афиш выступления Долиной, что существенно сократило ее доходы. На фоне этого певица, по словам критиков, решила пойти на манипуляции, чтобы сохранить заработки, — начала публично жаловаться на якобы сложное материальное положение и жизнь в съемной квартире.

"Показывая съемное жилье, создается образ человека, оказавшегося в тяжелой ситуации. Мол, не отменяйте концерты, потому что нужно платить за квартиру", — заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.

В то же время, по его словам, такие заявления не соответствуют действительности, ведь Долина владеет и другой недвижимостью — квартирой и загородными домами. Критик считает, что артистка намеренно умалчивает эти факты, чтобы вызвать жалость у публики и вернуть зрителей на свои концерты.

"Человек привык жить в комфорте и имеет не одну единицу недвижимости. Сейчас просто отрабатывается схема, чтобы скандал скорее стих и можно было снова зарабатывать", — подытожил Бабичев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую певицу и поклонницу путинского режима Ларису Долину официально выселили из московской квартиры, поставив точку по делу, ответственность за которую она пыталась переложить на "украинских мошенников".

По данным российских Telegram-каналов, в этот день сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли в дом и проверили, что в квартире больше не осталось имущества Долиной. После этого ключи от жилья были переданы новой владелице.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://absatz.media/news/150668-kritik-uvidel-skrytyj-smysl-v-reshenii-dolinoj-arendovat-zhile
Теги:

Новости

Все новости