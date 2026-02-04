Певица из Украины пошла на новую аферу с квартирой в РФ: что известно о новой схеме

Российскую певицу Ларису Долину, публично поддерживающую полномасштабное вторжение РФ в Украину, принудительно выселили из квартиры, которую она пыталась отобрать у покупательницы Полины Лурье. Скандал вокруг жилья больно ударил по финансам артистки и привел к отмене концертов в России, сообщают местные СМИ.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

По информации медиа, после судебного решения в стране-агрессоре начали массово снимать с афиш выступления Долиной, что существенно сократило ее доходы. На фоне этого певица, по словам критиков, решила пойти на манипуляции, чтобы сохранить заработки, — начала публично жаловаться на якобы сложное материальное положение и жизнь в съемной квартире.

"Показывая съемное жилье, создается образ человека, оказавшегося в тяжелой ситуации. Мол, не отменяйте концерты, потому что нужно платить за квартиру", — заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.

В то же время, по его словам, такие заявления не соответствуют действительности, ведь Долина владеет и другой недвижимостью — квартирой и загородными домами. Критик считает, что артистка намеренно умалчивает эти факты, чтобы вызвать жалость у публики и вернуть зрителей на свои концерты.

"Человек привык жить в комфорте и имеет не одну единицу недвижимости. Сейчас просто отрабатывается схема, чтобы скандал скорее стих и можно было снова зарабатывать", — подытожил Бабичев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российскую певицу и поклонницу путинского режима Ларису Долину официально выселили из московской квартиры, поставив точку по делу, ответственность за которую она пыталась переложить на "украинских мошенников".

По данным российских Telegram-каналов, в этот день сотрудники Федеральной службы судебных приставов прибыли в дом и проверили, что в квартире больше не осталось имущества Долиной. После этого ключи от жилья были переданы новой владелице.

