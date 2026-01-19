Співачку з Одеси, яка підтримує режим Кремля, публічного вигнали з квартири у Москві

Російську співачку та прихильницю путінського режиму Ларису Доліну офіційно виселили з московської квартири, поставивши крапку у справі, відповідальність за яку вона намагалася перекласти на "українських шахраїв".

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

За даними російських Telegram-каналів, у цей день співробітники Федеральної служби судових приставів прибули до будинку та перевірили, що у квартирі більше не залишилося майна Доліної. Після цього ключі від житла були передані новій власниці.

"Примусове виселення відбудеться 19 січня — після того, як сторона Лурьє подала заяву до ФССП. Сама співачка так і не з'явилася, щоб особисто передати ключі, а її адвокат не мав на це повноважень. Ларису Доліну повідомили про початок примусового виселення. Сама співачка зараз відпочиває в ОАЕ і повинна повернутися тільки завтра", — зазначило джерело у ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Доліна залишила квартиру, не передавши ключі, у зв’язку з чим нова власниця оголосила про намір залучити судових приставів для примусового звільнення житла. Адвокатка артистки стверджує, що замки не ламали, а сама співачка виїхала з квартири ще 5 січня. За її словами, на місце дійсно викликали майстра, однак лише для відкриття сейфа, який виявився порожнім.

У соцмережах також пишуть, що співачка могла покинути територію Росії та перебувати в Об’єднаних Арабських Еміратах, з імовірним поверненням наприкінці січня.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка та прихильниця Путіна Лариса Доліна, яка опинилася в центрі уваги після гучної історії з продажем квартири в терористичній Москві, фактично залишилася без концертної діяльності.

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, таким чином путіністку вирішили покарати за її спроби через суд повернути собі житло, за яке вона вже отримала гроші. Наразі виступи Доліної масово переносять або повністю скасовують. У результаті артистка втратила не лише квартиру, а й можливість заробляти на концертах у найближчі місяці. За даними ЗМІ, концертний директор Доліної Сергій Пудовкін уникає будь-яких пояснень щодо ситуації: не коментує скасування заходів, не виходить на зв’язок із журналістами та блокує дзвінки.

