logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Співачка з України пішла на нову аферу з квартирою в РФ: що відомо про нову схему
commentss НОВИНИ Всі новини

Співачка з України пішла на нову аферу з квартирою в РФ: що відомо про нову схему

Лариса Доліна пішла на хитрість, щоб не втратити останнє.

4 лютого 2026, 23:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російську співачку Ларису Доліну, яка публічно підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, примусово виселили з квартири, яку вона намагалася відібрати у покупниці Поліни Лурьє. Скандал довкола житла боляче вдарив по фінансах артистки й призвів до скасування її концертів у Росії, повідомляють місцеві ЗМІ.

Співачка з України пішла на нову аферу з квартирою в РФ: що відомо про нову схему

Лариса Доліна (фото з відкритих джерел)

За інформацією медіа, після судового рішення в країні-агресорі почали масово знімати з афіш виступи Доліної, що суттєво скоротило її доходи. На тлі цього співачка, за словами критиків, вирішила вдатися до маніпуляцій, аби зберегти заробітки, — почала публічно скаржитися на нібито складне матеріальне становище та життя в орендованій квартирі.

"Показуючи зйомне житло, створюється образ людини, яка опинилася у важкій ситуації. Мовляв, не скасовуйте концерти, бо треба платити за квартиру", — заявив музичний критик Євген Бабічев.

Водночас, за його словами, такі заяви не відповідають дійсності, адже Доліна володіє й іншою нерухомістю — квартирою та заміськими будинками. Критик вважає, що артистка навмисно замовчує ці факти, аби викликати жалість у публіки та повернути глядачів на свої концерти.

"Людина звикла жити в комфорті й має не одну одиницю нерухомості. Зараз просто відпрацьовується схема, щоб скандал швидше стих і можна було знову заробляти", — підсумував Бабічев.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російську співачку та прихильницю путінського режиму Ларису Доліну офіційно виселили з московської квартири, поставивши крапку у справі, відповідальність за яку вона намагалася перекласти на "українських шахраїв".

За даними російських Telegram-каналів, у цей день співробітники Федеральної служби судових приставів прибули до будинку та перевірили, що у квартирі більше не залишилося майна Доліної. Після цього ключі від житла були передані новій власниці.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://absatz.media/news/150668-kritik-uvidel-skrytyj-smysl-v-reshenii-dolinoj-arendovat-zhile
Теги:

Новини

Всі новини