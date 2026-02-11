Певица из Украины после потери квартиры в РФ оказалась в хрущевке

Рубрики
Лиля Воробьева
Российская певица Лариса Долина, поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, после выдворения из жилья в Хамовниках оформила регистрацию в Лефортово.
Лариса Долина (фото из открытых источников)
По информации медиа, после судебного решения в стране-агрессоре начали массово снимать с афиш выступления Долиной, что существенно сократило ее доходы. На фоне этого певица, по словам критиков, решила пойти на манипуляции, чтобы сохранить заработки, — начала публично жаловаться на якобы сложное материальное положение и жизнь в съемной квартире.