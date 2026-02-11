logo

Певица из Украины после потери квартиры в РФ оказалась в хрущевке
Певица из Украины после потери квартиры в РФ оказалась в хрущевке

Лариса Долина сменила прописку

11 февраля 2026, 23:23
Автор:
Лиля Воробьева

Российская певица Лариса Долина, поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, после выдворения из жилья в Хамовниках оформила регистрацию в Лефортово.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

Лариса Долина (фото из открытых источников)

певицу Ларису Долину , публично поддерживающую полномасштабное вторжение РФ в Украину, принудительно выселили из квартиры, которую она пыталась отобрать у покупательницы Полины Лурье. Скандал вокруг жилья больно ударил по финансам артистки и привел к отмене концертов в России, сообщают местные СМИ.

По информации медиа, после судебного решения в стране-агрессоре начали массово снимать с афиш выступления Долиной, что существенно сократило ее доходы. На фоне этого певица, по словам критиков, решила пойти на манипуляции, чтобы сохранить заработки, — начала публично жаловаться на якобы сложное материальное положение и жизнь в съемной квартире.



Источник: https://t.me/shot_shot/92128
