Лиля Воробьева
Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, після виселення з житла в Хамовниках оформила реєстрацію в Лефортово.
Лариса Доліна (фото із відкритих джерел)
За інформацією медіа, після судового рішення в країні-агресорі почали масово знімати з афіш виступи Доліної, що суттєво скоротило її доходи. На тлі цього співачка, за словами критиків, вирішила вдатися до маніпуляцій, аби зберегти заробітки, — почала публічно скаржитися на нібито складне матеріальне становище та життя в орендованій квартирі.