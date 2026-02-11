logo_ukra

Співачка з України після втрати квартири в РФ опинилася в хрущовці
commentss НОВИНИ Всі новини

Співачка з України після втрати квартири в РФ опинилася в хрущовці

Лариса Доліна змінила прописку

11 лютого 2026, 23:23
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, після виселення з житла в Хамовниках оформила реєстрацію в Лефортово.

Співачка з України після втрати квартири в РФ опинилася в хрущовці

Лариса Доліна (фото із відкритих джерел)

співачку Ларису Доліну, яка публічно підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, примусово виселили з квартири, яку вона намагалася відібрати у покупниці Поліни Лурьє. Скандал довкола житла боляче вдарив по фінансах артистки й призвів до скасування її концертів у Росії, повідомляють місцеві ЗМІ.

За інформацією медіа, після судового рішення в країні-агресорі почали масово знімати з афіш виступи Доліної, що суттєво скоротило її доходи. На тлі цього співачка, за словами критиків, вирішила вдатися до маніпуляцій, аби зберегти заробітки, — почала публічно скаржитися на нібито складне матеріальне становище та життя в орендованій квартирі.

 



Джерело: https://t.me/shot_shot/92128
Теги:

Новини

Всі новини
