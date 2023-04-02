Певица из Украины, предавшая родину, сбежала от мужа (фото)

Исполнительница Анна Седокова, забывшая о своей стране и много времени делавшая карьеру в России, еще и настойчивым молчанием одобряет полномасштабное вторжение, теперь удивляет поклонников. Певица покинула своего мужа-баскетболиста Яниса Тимму.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

Но перед этим Седокова проанонсировала свой новый альбом. Затем звезда рассказала, что она решилась и глобально изменила свою жизнь.

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В социальных сетях певица рассказала о своем новом решении. В частности, однако, что оставила мужа и ушла от него, забрав своего маленького сына Гектора.

"И так. Мы улетели. Я приняла важное решение в своей жизни — улететь из Пуэрто-Рико и не быть с мужем", - сообщила певица .

Как утверждает экс-украинка , такое решение она приняла, выбрав свою работу . Седокова хочет "сконцентрироваться на выпуске альбома". Но для чего нужно было так стихийно лететь и покинуть любимого - она не объясняет .

О романтических отношениях звезды с баскетболистом стало известно еще в 2019 году. На первых порах Седокова ничего не говорила о новом увлечении , потому что у нее были отношения со многими мужчинами, однако все любовные приключения заканчивались ссорами и громкой разлукой .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица из Украины, которая поддерживает войну, сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости. Опальная исполнительница Анна Седокова, не осуждающая военное вторжение в Украину, объявилась на одной из кулинарных передач в РФ. Звезда выбрала для этого шоу синее трикотажное платье, которое имело высокий разрез на бедре и бежевые челноки.