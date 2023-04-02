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Певица из Украины, предавшая родину, сбежала от мужа (фото)

Седокова внезапно решила улететь от своего избранника

2 апреля 2023, 23:40
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Автор:

Лиля Воробьева

Исполнительница Анна Седокова, забывшая о своей стране и много времени делавшая карьеру в России, еще и настойчивым молчанием одобряет полномасштабное вторжение, теперь удивляет поклонников. Певица покинула своего мужа-баскетболиста Яниса Тимму.

Певица из Украины, предавшая родину, сбежала от мужа (фото)

Анна Седокова (фото из открытых источников)

Но перед этим Седокова проанонсировала свой новый альбом. Затем звезда рассказала, что она решилась и глобально изменила свою жизнь.


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В социальных сетях певица рассказала о своем новом решении. В частности, однако, что оставила мужа и ушла от него, забрав своего маленького сына Гектора.

Певица из Украины, предавшая родину, сбежала от мужа (фото) - фото 2

"И так. Мы улетели. Я приняла важное решение в своей жизни — улететь из Пуэрто-Рико и не быть с мужем", - сообщила певица .

Как утверждает   экс-украинка , такое решение она принялавыбрав свою работу . Седокова хочет "сконцентрироваться на выпуске альбома". Но для чего нужно было так стихийно лететь и покинуть любимого - она не объясняет .

О романтических отношениях   звезды с баскетболистом стало известно еще в 2019 году. На первых порах Седокова ничего не говорила о новом увлечении , потому что у нее были отношения со многими мужчинамиоднако все любовные приключения заканчивались ссорами и громкой разлукой .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица из Украины, которая поддерживает войну, сильно поправилась и изменилась до неузнаваемости. Опальная исполнительница Анна Седокова, не осуждающая военное вторжение в Украину, объявилась на одной из кулинарных передач в РФ. Звезда выбрала для этого шоу синее трикотажное платье, которое имело высокий разрез на бедре и бежевые челноки.



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