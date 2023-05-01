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Певица из Украины, предавшая родину, собирается бежать из России: известны подробности (ВИДЕО)

Анна ASTI готовится к бегству в Дубай

1 мая 2023, 22:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Бывшая исполнительница из Украины Анна ASTI , не осуждающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, вынашивает план побега в Дубай. У певицы нет желания проживать в России, потому что там ее заставляют платить налоги и заставляют отказаться от паспорта Украины.

Певица из Украины, предавшая родину, собирается бежать из России: известны подробности (ВИДЕО)

Анна ASTI (фото из открытых источников)

По информации блогера Богдана Беспалова, который в своем видео ссылается на так называемый "инсайдерский слив", полученный от подписчиков, опальная исполнительница хотела возобновить карьеру в Украине. Но Асти не успела, она прибыла в украинскую столицу 23 февраля 2022 года.


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"Привозили ASTI в Киев за день до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. У Ани была целая промо-кампания на украинских радиостанциях, посвященная выходу дебютного сингла. Была она с мужем Станиславом в Киеве. 24 февраля она из столицы отправилась в Черкассы, откуда она родом, попрощаться с родителями. Самое интересное, что ни маму, ни кого-нибудь из родственников она с собой не забрала. Потом уехала на запад Украины, оттуда в Польшу, а затем в Калининград, и в Петербург", — рассказывают инсайдеры.

При этом поклонник Путина Филипп Киркоров предложил новую песню  Асти. Он предлагал сделать презентацию нового трека до 8 марта. Даже ход полномасштабной войны в родной стране не остановил желание предательницы еще заработать в РФ.

По информации тех же инсайдеров, муж ASTI, Станислав Юркин является хитрым и корыстным. Юркин очень ревнив, ревнует ее ко всем мужчинам, а еще жесток. Но исполнительница его терпит.

"Он сразу настоял на том, чтобы Асти держала язык за зубами, убедив в том, что РФ быстро поглотит Украину. ASTI повезло, ниша Лободы в это время освободилась. Аня очень быстро ее заняла. С деньгами у семейства проблем нет, с корпоративов деньги льются рекой. Вот только Кремль кошмарит всех налоговыми историями, и ASTI не исключение", — добавляет Богдан Беспалов, цитируя информацию от инсайдера.

Муж ASTI будто схитрил определенные схемы, чтобы вывести деньги исполнительницы из РФ. Супруги переводят все доходы на счета в офшоры. Еще до завершения года у Асти с мужем готов план побега из РФ в Дубай, но ко времени отъезда они хотят заработать как можно больше денег.

"Отдельно хочу сказать о гражданстве Ани. Уже были звоночки сверху, что нужно менять паспорт на российский. Но она не хочет. Ведь с украинским легко ездить в любимую Америку. А так все станет в разы сложнее", — отметил блогер.

Вот только сейчас опальной исполнительнице вряд ли удастся ускользнуть от проверок в России. "Сливы" знаменитостей часто раскрывают намеченные планы исполнителей, а это только добавляет лишние проблемы в их дальнейшей карьере.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у изменившая родину странская певица получила музыкальные награды в России.




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