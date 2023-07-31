logo

BTC/USD

29241.89

ETH/USD

1857.07

LTC/USD

92.30

USD/UAH

37.32

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Певица из Украины, предавшая свою страну, собралась петь на родном языке
commentss НОВОСТИ Все новости

Певица из Украины, предавшая свою страну, собралась петь на родном языке

Украинцы надеются, что Дзюба не будет позориться

31 июля 2023, 23:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Опальная исполнительница Анна Асти, так и зарабатывающая своими выступлениями окровавленные деньги в РФ, поделилась с фанатами своими планами, напоминающими какой-то бред. Певица рассказала, что имеет планы записать песню на украинском языке. Об этом на своем канале в  YouTube проинформировал "всезнающий" блоггер со скандальной репутацией Богдан Беспалов.

Певица из Украины, предавшая свою страну, собралась петь на родном языке

Анна Асти (фото из открытых источников)

Он даже обнародовал фрагмент нового видеоролика.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


 Анна Асти (Анна Дзюба) выпускала треки с российской звездой Филиппом Киркоровым, еще была награждена разными музыкальными наградами страны-агрессорки, и не забывала благодарить российских зрителей, поддерживающих вторжение террористической РФ на украинскую территорию.

"Был вопрос, связанный с тем, хочу ли я записать украинскую песню когда-либо. На самом деле очень хочу. Да! И мы над этим работаем. Просто пока не нашли подходящую песню. Потому что мне хочется, чтобы эта песня была прямая такая невероятная. Чтобы она ассоциировалась с моей любовью к родине. Той земле, из которой я родом", – сказала бывшая украинская певица, не беспокоясь о том, как низко опускается каждый раз.

По предположению Беспалова, именно таким способом Асти отрабатывает указания Кремля, в частности, популярные на болотах нарративы о "братских народах" — России и Украине.

При этом сам Беспалов не исключает, что это намерение Анны Асти возможно теперь, как "запасной аэродром", на случай ситуации, когда в РФ произойдет так, что заставят всех предателей обуться назад и признавать войну на территории Украины войной и нарушением всех международных протоколов. .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у изменившая родину странская певица получила музыкальные награды в России



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!