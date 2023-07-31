Опальная исполнительница Анна Асти, так и зарабатывающая своими выступлениями окровавленные деньги в РФ, поделилась с фанатами своими планами, напоминающими какой-то бред. Певица рассказала, что имеет планы записать песню на украинском языке. Об этом на своем канале в YouTube проинформировал "всезнающий" блоггер со скандальной репутацией Богдан Беспалов.

Анна Асти (фото из открытых источников)

Он даже обнародовал фрагмент нового видеоролика.

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Анна Асти (Анна Дзюба) выпускала треки с российской звездой Филиппом Киркоровым, еще была награждена разными музыкальными наградами страны-агрессорки, и не забывала благодарить российских зрителей, поддерживающих вторжение террористической РФ на украинскую территорию.

"Был вопрос, связанный с тем, хочу ли я записать украинскую песню когда-либо. На самом деле очень хочу. Да! И мы над этим работаем. Просто пока не нашли подходящую песню. Потому что мне хочется, чтобы эта песня была прямая такая невероятная. Чтобы она ассоциировалась с моей любовью к родине. Той земле, из которой я родом", – сказала бывшая украинская певица, не беспокоясь о том, как низко опускается каждый раз.

По предположению Беспалова, именно таким способом Асти отрабатывает указания Кремля, в частности, популярные на болотах нарративы о "братских народах" — России и Украине.

При этом сам Беспалов не исключает, что это намерение Анны Асти возможно теперь, как "запасной аэродром", на случай ситуации, когда в РФ произойдет так, что заставят всех предателей обуться назад и признавать войну на территории Украины войной и нарушением всех международных протоколов. .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у изменившая родину странская певица получила музыкальные награды в России