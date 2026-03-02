logo

Певица из Украины рассказала о планах своей российской невестки
commentss НОВОСТИ Все новости

Певица из Украины рассказала о планах своей российской невестки

Наташа Королева редко высказывается о своей невестке

2 марта 2026, 23:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская певица Наташа Королева, уроженка Киева, поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в собственную страну, выразила восхищение своей невесткой Мелиссой.

Певица из Украины рассказала о планах своей российской невестки

Наташа Королева (фото из открытых источников)

Об этом артистка рассказала российским пропагандистским СМИ, поделившись впечатлениями от избранницы своего сына Архипа.

"Слава Богу, что она появилась. Я очень рада, что это произошло вовремя. Она прекрасно готовит, шьет, вышивает бисером, делает сумки, все, что угодно. Она очень мудра для своих лет, добра. Последнее отдаст, если будет понимать, что человеку это необходимо. У нее открытое сердце", — сказала измена.

По словам Королевой, ранее Мелисса работала в стриптиз-клубе, однако впоследствии покинула эту деятельность и начала активно заниматься изменениями во внешности.

"Она меняется, идет большим трудным путем и будет еще долго по нему идти. Это очень больно и сложно, операции серьезные. Но она молодец, уникальная девушка, проходит все стойко", — добавила Наташа Королева.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Наташа Королева , родившаяся в Украине, однако много лет живущая в РФ и поддерживающая войну, снова оказалась в центре семейного конфликта. На этот раз артистка решила проучить своего мужа – Тарзан (Сергей Глушко), сообщают российские Telegram-каналы.

Ранее мужчина певицы публично обратился к ней с просьбой похудеть. По его мнению, как публичное лицо Королева не должно себя "запускать", поэтому он даже предложил ему помощь в снижении веса. Такие советы, озвученные еще и публично, возмутили певицу, и она решила преподать мужу урок. Для этого артистка намеренно "проигнорировала" один из его любимых праздников — российский День защитника Отечества. Глушко очень гордится своей службой в прошлом, поэтому замысел Королевой сработал: он остался без поздравлений и подарков, а также услышал от жены, что этот праздник якобы не имеет к нему отношения.



