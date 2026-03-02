Співачка з України розповіла про плани щодо своєї російської невістки

Рубрики
Лиля Воробьева
Російська співачка Наташа Корольова, уродженка Києва, яка підтримує повномасштабне вторгнення РФ у власну країну, висловила захоплення своєю невісткою Меліссою.
Наташа Корольова (фото з відкритих джерел)
Про це артистка розповіла російським пропагандистським ЗМІ, поділившись враженнями від обраниці свого сина Архіпа.
За словами Корольової, раніше Мелісса працювала у стриптиз-клубі, однак згодом залишила цю діяльність і почала активно займатися змінами у зовнішності.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Наташа Корольова, яка народилася в Україні, однак багато років живе в РФ і підтримує війну, знову опинилася в центрі сімейного конфлікту. Цього разу артистка вирішила провчити свого чоловіка — Тарзан (Сергій Глушко), повідомляють російські Telegram-канали.Раніше чоловік співачки публічно звернувся до неї з проханням схуднути. На його думку, як публічна особа Корольова не повинна себе "запускати", тому він навіть запропонував їй допомогу у зниженні ваги. Такі поради, озвучені ще й привселюдно, обурили співачку, і вона вирішила дати чоловікові урок. Для цього артистка навмисно "проігнорувала" одне з його улюблених свят — російський День захисника Вітчизни. Глушко дуже пишається своєю службою в минулому, тому задум Корольової спрацював: він залишився без привітань і подарунків, а також почув від дружини, що це свято нібито не має до нього стосунку.