Співачка з України розповіла про плани щодо своєї російської невістки

Російська співачка Наташа Корольова, уродженка Києва, яка підтримує повномасштабне вторгнення РФ у власну країну, висловила захоплення своєю невісткою Меліссою.

Наташа Корольова (фото з відкритих джерел)

Про це артистка розповіла російським пропагандистським ЗМІ, поділившись враженнями від обраниці свого сина Архіпа.

"Слава Богу, що вона з'явилася. Я дуже рада, що це сталося вчасно. Вона прекрасно готує, шиє, вишиває бісером, робить сумки, все, що завгодно. Вона дуже мудра для своїх років, добра. Останнє віддасть, якщо буде розуміти, що людині це необхідно. У неї відкрите серце", — сказала зрадниця.

За словами Корольової, раніше Мелісса працювала у стриптиз-клубі, однак згодом залишила цю діяльність і почала активно займатися змінами у зовнішності.

"Вона змінюється, йде великим важким шляхом і буде ще довго ним йти. Це дуже боляче і складно, операції серйозні. Але вона молодець, унікальна дівчина, проходить все стійко", — додала Наташа Корольова.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Наташа Корольова, яка народилася в Україні, однак багато років живе в РФ і підтримує війну, знову опинилася в центрі сімейного конфлікту. Цього разу артистка вирішила провчити свого чоловіка — Тарзан (Сергій Глушко), повідомляють російські Telegram-канали.

Раніше чоловік співачки публічно звернувся до неї з проханням схуднути. На його думку, як публічна особа Корольова не повинна себе "запускати", тому він навіть запропонував їй допомогу у зниженні ваги. Такі поради, озвучені ще й привселюдно, обурили співачку, і вона вирішила дати чоловікові урок. Для цього артистка навмисно "проігнорувала" одне з його улюблених свят — російський День захисника Вітчизни. Глушко дуже пишається своєю службою в минулому, тому задум Корольової спрацював: він залишився без привітань і подарунків, а також почув від дружини, що це свято нібито не має до нього стосунку.