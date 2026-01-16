Рубрики
Лиля Воробьева
Российская певица Лолита Милявская, уроженка Украины, которая и дальше выступает для публики страны-оккупанта РФ, прокомментировала смерть актера Игоря Золотовичского.
Лолита Милявская (фото из открытых источников)
Как сообщают российские СМИ, Милявская поддерживала дружеские отношения с Золотовичским более трех десятилетий и признавалась, что даже завидовала его жене, ведь актер был очень внимательным и заботливым.
Также Лолита напомнила, что в их телефонах контакты были записаны под шутливыми именами — "Мосгаз" и "Качалова".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в террористической России сообщили о смерти актера и режиссера Игоря Золотовичского.
По данным российских пропагандистских медиа, к моменту смерти Игорю Золотовичскому было 64 года. Пропагандистские ресурсы отмечают, что Золотовичский занимался преподавательской деятельностью и был ректором школы-студии МХАТ. В его творческом наследии — десятки ролей в кинофильмах и сериалах.
Среди самых известных проектов при его участии называют "Сердце капитана Немова", "Ландыш Серебристый", "Самая красивая", "Каменская" и многие другие. В последние месяцы своей жизни Игорь Золотовичский боролся с онкологической болезнью. Именно онкологическое заболевание и указывают как причину смерти. Известно, что актер скончался в медицинском заведении.