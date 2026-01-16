Співачка з України, яка розважає росіян, розповіла про втрату близької людини

Російська співачка Лоліта Мілявська, уродженка України, яка й надалі виступає для публіки країни-окупанта РФ, прокоментувала смерть актора Ігоря Золотовицького.

Лоліта Мілявська (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські ЗМІ, Мілявська підтримувала дружні стосунки із Золотовицьким понад три десятиліття та зізнавалася, що навіть заздрила його дружині, адже актор був надзвичайно уважним і турботливим.

"Я рівно дві хвилини тому про це дізналася і ще не оговталася. Я не можу уявити, що Ігор міг піти. Я ніколи не бачила його не усміхненим, не радісним, не відданим дружині і не відданим професії. Це був чудовий партнер", — сказала зрадниця.

Також Лоліта пригадала, що в їхніх телефонах контакти були записані під жартівливими іменами — "Мосгаз" і "Качалова".

"Коли ми знімалися в серіалі "Акторки", між дублями виходило так, що йому дзвонила дружина, і він вирішував якусь проблему з газом, розповідав їй, яку кнопку натиснути, кудись дзвонив, і це була нескінченна турбота про неї. І я в момент між дублями сиділа і думала: "Як же пощастило його дружині!" — додала запроданка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у терористичній Росії повідомили про смерть актора та режисера Ігоря Золотовицького.

За даними російських пропагандистських медіа, на момент смерті Ігорю Золотовицькому було 64 роки. Пропагандистські ресурси зазначають, що Золотовицький займався викладацькою діяльністю та був ректором школи-студії МХАТ. У його творчому доробку — десятки ролей у кінофільмах і серіалах.

Серед найвідоміших проєктів за його участі називають "Серце капітана Немова", "Конвалія Срібляста", "Найкрасивіша", "Каменська" та багато інших. В останні місяці свого життя Ігор Золотовицький боровся з онкологічною хворобою. Саме онкологічне захворювання і вказують як причину смерті. Відомо, що актор помер у медичному закладі.

