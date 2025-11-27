Певица-предательница Анна Седокова, несколько месяцев назад вновь появившаяся в публичном пространстве после самоубийства своего третьего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, демонстративно расплакалась в соцсетях.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, на фоне резонанса вокруг бандитских схем, связанных с оформлением наследства после смерти Тиммы, Седокова заявила, что один из подписчиков пожелал смерти ей и ее детям. Певица, которая уже проводит время в компании новых мужчин, утверждает, что "каждый день проходит через боль", выдерживает "нападения и обвинения" и делает все возможное, "чтобы память человека была не задета, которую он любил". Она также заявила, что "дохла год назад".

"Сегодня мне написал какой-то мужчина: "Чтобы ты сдохла и сдохли твои дети". Я просто хочу сказать, что мне каждый день очень плохо и я стараюсь выживать. И все, кто пишет мне "чтобы ты сдохла", поверьте: я сдохла год назад практически. Я действительно умерла год очень я. Но я. пытаюсь веселиться, пытаюсь делать что-то, пытаюсь работать, зарабатывать деньги, чтобы содержать семью.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица Анна Седокова , после нескольких месяцев тишины вернувшаяся в публичное пространство после самоубийства своего третьего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, якобы пользовалась сомнительными схемами, чтобы получить его имущество.

Как отмечают российские пропагандистские ресурсы, ситуацию рассказала юрист Маргарита Грачева. Выяснилось, что брачный договор супругов был заключен в США. Опираясь на этот документ, Седокова после смерти спортсмена продала все его квартиры и присвоить полученные от продажи средства, не оставив родственникам Тиммы ни одной доли. Впрочем, результаты проведенного расследования свидетельствуют, что этот документ не может считаться полноценным брачным договором, поскольку он не имеет юридической силы. Подпись под ним ставил юрист, по американским законам не имеющий на это права. По словам Грачевой, Седокова была осведомлена об этом, поэтому ее действия могут трактоваться как мошеннические.