Співачка з України, яка розважає росіян, заплакала і поскаржилася на осуд суспільства

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка кілька місяців тому знову з’явилася у публічному просторі після самогубства свого третього чоловіка — латвійського баскетболіста Яніса Тімми, демонстративно розплакалася в соцмережах.

Анна Сєдокова (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, на фоні резонансу навколо бандитських схем, пов’язаних із оформленням спадщини після смерті Тімми, Сєдокова заявила, що один із її підписників побажав смерті їй та її дітям. Співачка, яка вже проводить час у компанії нових чоловіків, стверджує, що “кожен день проходить через біль”, витримує “нападки і звинувачення” та робить все можливе, “щоб пам'ять людини була не зачеплена, яку вона любила”. Вона також заявила, що “здохла рік тому”.

"Сьогодні мені написав якийсь чоловік: "Щоб ти здохла і здохли твої діти". Я просто хочу сказати, що мені щодня дуже погано і я намагаюся виживати. І всі, хто пише мені "щоб ти здохла", повірте: я здохла рік тому практично. Я справді померла рік тому. Але я живу заради своїх дітей. Я дуже стараюся. Я намагаюся посміхатися, намагаюся веселитися, намагаюся робити щось, намагаюся працювати, заробляти гроші, щоб утримувати сім'ю. Ви весь час пишете: "Вона там веселиться, вона там ще щось робить". Я правда намагаюся", — заявила Сєдокова.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка Анна Сєдокова, яка після кількох місяців тиші повернулася у публічний простір після самогубства свого третього чоловіка — латвійського баскетболіста Яніса Тімми, нібито користувалася сумнівними схемами, щоб отримати його майно.

Як зазначають російські пропагандистські ресурси, про ситуацію розповіла юрист Маргарита Грачова. З'ясувалося, що шлюбний договір подружжя був укладений у США. Спираючись на цей документ, Сєдокова після смерті спортсмена продала всі його квартири та привласнила отримані від продажу кошти, не залишивши родичам Тімми жодної частки. Втім, результати проведеного розслідування свідчать, що цей документ не може вважатися повноцінним шлюбним договором, оскільки він не має юридичної чинності. Підпис під ним ставив юрист, який за американськими законами не має на це права. За словами Грачової, Сєдокова була обізнана про це, тож її дії можуть трактуватися як шахрайські.