Певица из Ужгорода, развлекающая россиян, впервые высказалась о войне против Украины

Певица Елка (фото из открытых источников)

Украинская исполнительница Елизавета Иванцев, известная под сценическим именем Елка, впервые высказалась о нападении России на Украину.

Певице 43 года, она родилась в Ужгороде, но во взрослом возрасте переехала в Россию, где и осталась жить. Несмотря на то, что Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину, артистка продолжила проживать в стране-агрессоре и долго не комментировала войну.

Недавно в сети появилось видео, вероятно, записанное на ее концерте. В какой-то момент Елка обратилась к зрителям с речью. Она сказала: "Вы все знаете, где я родилась и жила 22 года. И откуда я приехала. Я не дала на эту тему ни одного комментария. Потому что я считаю, что мы должны иметь силы оставаться выше всего этого".

Артистка отметила, что желает всем "мудрости и мира" и очень не хочет, чтобы "нечто плохое происходило". В то же время она не уточнила, о каких именно событиях идет речь:

"Пусть, пожалуйста, у тех, кто этим всем... рулит, хватит мудрости сделать так, чтобы это было не больно. Потому что я волнуюсь об этом ежедневно, у меня болит сердце. У меня там мамочка, у меня там столько друзей. У каждого из вас в Украине огромное количество друзей. И я не знаю человека.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица из Киева, предавшая Украину, сделала заявление об окончании войны . Российская певица и уроженка Киева Любовь Успенская, недавно отказавшаяся от американского гражданства в пользу российского паспорта, сделала заявление об измене Родины и высказала свое мнение о войне. Об этом она рассказала в интервью российским СМИ.

Успенская подвергла критике представителей культуры, которые не смогли принять действия России и уехали за границу после начала полномасштабного вторжения. Она назвала таких людей изменниками.

Успенская, которая в свое время эмигрировала из Украины в США, а затем вернулась в Россию, где получила гражданство, также поделилась своим отношением к РФ и прогнозом завершения войны.